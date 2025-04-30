Ці 12 прізвищ найкоротші в Україні: дізнайтесь, як вони звучать

В основному ці родові імена не мають великої кількості носіїв

Серед великої різноманітності українських прізвищ є ті, які справді унікальні. Наприклад, найдовше і найскладніше прізвище або найзагадковіші родові імена. Але є також найкоротші, які, до всього іншого, є ще й досить рідкісними.

Наші пращури раніше створювали прізвища, спираючись на низку різних факторів. Втім, не завжди формували довгі прізвища, оскільки їх іноді важко було вимовляти. Тому почали з'являтися короткі, часом статки всього з двох літер.

Загалом у цьому матеріалі ми наводимо як приклад 12 таких прізвищ. Насправді їх може бути набагато більше.

Варто зазначити, що у більшості випадків ці родові імена не мають великої кількості носіїв. Лише в деяких із цього списку число перевалює за 500. Але в основному це десятки або взагалі одиниці.

Найкоротші прізвища в Україні

Їх – належить 11 українцям.

Лис – 2026 людей можуть похвалитися цим прізвищем.

Мак – 407 осіб мають це прізвище.

Кий – відомо про 221 носій в Україні.

Син – 19 власників цього прізвища.

Лев – належить 700 українцям.

Гай – відомо про 881 власника цього прізвища.

Яр – 5 людей можуть похвалитися цим прізвищем.

Вак – 30 носіїв цього прізвища.

Сав – вважається дуже рідкісним, адже лише одна людина має це прізвище.

Уль – відомо про 8 носіїв цього прізвища.

Лут – 761 українець може похвалитися цим прізвищем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ШІ назвав, які прізвища можуть з’явитися після закінчення війни в Україні.