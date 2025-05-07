Там, де чорт втратив силу: правда і міфи про Підкамінь (фото, відео)

Підкамінь — місце з особливою енергетикою

Просто над селом Підкамінь на Львівщині, посеред пагорба височіє Чортів камінь або ж Камінь-велетень висотою 17 метрів. Приблизний вік скелі – 11 мільйонів років.

Легенди про Камінь-Велетень

За легендою, чорт хотів скинути камінь на Почаївську церкву. Один із ченців місцевого монастиря побачив про це віщий сон і почав ревно молитися. Тож щойно чорт наблизився до села, на небі зайнявся світанок, заспівали півні, демон утратив силу, впустив камінь і щез у горах. А камінь залишився — як пам’ять про силу молитви.

Інша легенда розповідає, що могутній богатир приніс камінь з гір і встановив його тут для захисту, як основу фортеці. Ця версія має підґрунтя в історії, адже в княжі часи тут справді існувало дерев'яне укріплення.

Історія, яка оживає в Підкамені

Цей Камінь-велетень бачив багато чого. У давнину він, ймовірно, слугував оберегом для місцевих мешканців і їхніх земель — місцем сили, що мало захищати від усього лихого. На це вказують археологічні знахідки — зокрема фрагменти посуду висоцької культури доби раннього заліза.

1441 рік вважається роком першої згадки про об’єкт/ Фото: Zoryana Zoryana

На його поверхні знайшли заглиблення та пази від деревʼяної споруди, ймовірно, монастиря, що мав оборонне значення в добу Галицько-Волинського князівства. Кам’яні хрести біля підніжжя – свідчення поховань ченців ще з 17 століття. Поруч з пагорбом, де розташований камінь, є дві печери. Вони були частинами церкви.

Що це за камінь з наукового погляду

Науковці вважають, що камінь може бути залишком коралових рифів, які утворилися ще за часів, коли на місці Карпат плескалося море. Камінь має важливе розташування біля Олеського та Підгорецького замків, Почаївської лаври та Домініканського монастиря в Підкамені, який привертає увагу туристів.

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