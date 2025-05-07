Там, где черт потерял силу: правда и мифы о Подкамене (фото, видео)
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Подкамень – место с особой энергетикой
Прямо над селом Подкамень на Львовщине, посреди холма возвышается Чертов камень или Камень-великан высотой 17 метров. Приблизительный возраст скалы – 11 миллионов лет.
Легенды о Камне-великане
По легенде, черт хотел сбросить камень на Почаевскую церковь. Один из монахов местного монастыря увидел об этом вещий сон и начал усердно молиться. Только что черт приблизился к селу, на небе зажегся рассвет, пели петухи, демон потерял силу, уронил камень и исчез в горах. А камень остался как память о силе молитвы.
Другая легенда рассказывает, что могучий богатырь принес камень с гор и установил его здесь для защиты, как основу крепости. Эта версия имеет основание в истории, ведь в княжеские времена здесь действительно существовало деревянное укрепление.
История, оживающая в Подкамене
Этот Камень-великан видел многое. В древности он, вероятно, служил оберегом для местных жителей и их земель — местом силы, которая должна была защищать от всего плохого. На это указывают археологические находки — в частности, фрагменты посуды высокой культуры времен раннего железа.
На его поверхности нашли углубления и пазы от деревянного сооружения, вероятно, монастыря, который имел оборонное значение в эпоху Галицко-Волынского княжества. Каменные кресты у подножия – свидетельство захоронений монахов еще с 17 века. Рядом с холмом, где расположен камень, есть две пещеры. Они были частью церкви.
Что это за камень с научной точки зрения
Ученые считают, что камень может быть остатком коралловых рифов, которые образовались еще во времена, когда на месте Карпат плескалось море. Камень имеет важное расположение возле Олесского и Подгорецкого замков, Почаевской лавры и Доминиканского монастыря в Подкамене, который привлекает туристов.
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