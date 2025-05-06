Унікальне диво з цілющою водою. Час відвідати один з найкращих оздоровчих курортів України (фото)

Це місце вважається одним з див природи в Україні

На заході України є чимало місць, де можна відпочити і насолодитись природою. До прикладу, на Волині є Оконські джерела — одне з див природи та найкращих оздоровчих курортів.

"Телеграф" розповість, чому варто відвідати це місце і скільки коштує відпочинок. Зауважимо, що унікальні волинські джерела знаходяться в селі Оконськ, озеро Окніще.

Оконські джерела — це унікальна природна пам'ятка України з кришталевою водою. Через те, що з-під землі б’ють два джерела та підіймають вгору понад 200 літрів води кожну секунду утворилось озеро. Воно має два куполоподібні фонтани, адже вода виходить під тиском. Над озером практично завжди туман, тому місце здається ще й містичним.

Оконські джерела

Ці джерела вважаються цілющими, адже їх вода насичена мінералами і має бактерицидну дію. Внаслідок того, що вода постійно б'є, вона кришталево чиста. Але через це температура озера приблизно +9°C упродовж року. Його глибина складає до 20 м. До того ж озеро не замерзає взимку. Вода з джерел має лікувальні властивості щодо хвороб шкіри, суглобів та нервової системи.

Скільки коштує відпочинок

На території джерел є кілька готелів, вартість номера за ніч стартує від 200 грн за особу. Є комплекси з басейнами, саунами та соляріями. Щодо харчування, то в місцевих кафе подають бюджетні обіди від 100 грн.

До того ж зі Львова є дводенний автобусний тур. Він включає відвідування Оконських джерел, Шацьких озер та інших визначних місць Волині. Його вартість складає 945 грн/особа. В ці гроші входить проїзд, проживання, екскурсії та страхування.

Оконські джерела

Як потрапити на Оконські джерела

Вони знаходяться в селі Оконськ, Маневицької селищної громади Волинської області. Є два варіанти, як туди дістатися:

Автомобілем

З Луцька відстань становить приблизно 85 км, орієнтовний час у дорозі – 1,5 години. Слідувати треба маршрутом: Луцьк → Ківерці → Колки → Оконськ (траса Р14).

З Києва відстань – приблизно 400 км, дорога займає – 5–6 годин. Маршрут: Київ → Житомир → Новоград-Волинський → Луцьк → Оконськ.

Оконські джерела на карті

Громадським транспортом

Автобусом можна доїхати до Луцька або Ковеля, а далі пересісти на рейсову маршрутку до села Оконськ або сіл поблизу (Колки, Маневичі).

Поїздом краще їхати до Ковеля або Луцька — далі пересадка на автобус або таксі до Оконська.

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