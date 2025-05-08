БЕБ не стало економічним щитом держави — кандидат на посаду директора Шепетін

Бюро, зокрема, страждає від проблем з кадрами та міжвідомчих війн, переконаний полковник

Бюро економічної безпеки України, створене як ключовий інструмент боротьби з тіньовою економікою, досі не стало тим щитом, який мав би захищати фінансову стабільність країни в умовах війни. Чому? Відповідь дав ветеран російської української війни і кандидат на посаду директора БЕБ Ігор Шепетін у своїй програмній колонці.

Він називає сім ключових причин, чому БЕБ провалило місію економічного захисту:

Відсутність стратегії — Бюро працює без чітких цілей і вимірюваних результатів. Слабка інституційна база — нестача ресурсів, слабка структура. Ставка на обшуки замість аналітики — замість запобігання схемам маємо "маски-шоу". Політичний вплив — рішення часто залежать від кон’юнктури, а не від закону. Проблеми з кадрами — неможливість залучити сильних фахівців, перевага "старих методів". Міжвідомчі війни — БЕБ не має монополії на економічні справи і змушене боротись за кожну з них. Брак довіри — бізнес і суспільство не бачать у Бюро партнера.

Без вирішення цих проблем БЕБ не зможе ефективно виконувати свою роль — забезпечувати економічну безпеку держави, пояснює ветеран.

"Реформа БЕБ — це більше, ніж зміна однієї установи. Це можливість змінити сам принцип відносин між державою і бізнесом. Основою взаємодії має стати повага до чесної праці, а не страх перед каральними органами. Не для галочки, не для показухи, а для того, щоб Україна мала сильний економічний щит у світі війни й глобальних викликів", — пояснює Шепетін.

Довідка. Ігор Шепетін — кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки України, ветеран російсько-української війни, полковник.