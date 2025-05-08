БЭБ не стало экономическим щитом государства — кандидат на должность директора Шепетина

Бюро, в частности, страдает от проблем с кадрами и межведомственных войн, убежден полковник

Бюро экономической безопасности Украины, созданное как ключевой инструмент борьбы с теневой экономикой, до сих пор не стало тем щитом, который должен был защищать финансовую стабильность страны в условиях войны. Почему? Ответ на этот вопрос дал ветеран российско-украинской войны и кандидат на пост директора БЭБ Игорь Шепетин в своей программной колонке.

Он называет семь ключевых причин, по которым БЭБ провалило свою миссию экономической защиты:

Отсутствие стратегии — Бюро работает без чётких целей и измеримых результатов. Слабая институциональная база — нехватка ресурсов, неэффективная структура. Ставка на обыски вместо аналитики — вместо предотвращения схем мы видим "маски-шоу". Политическое влияние — решения часто принимаются в зависимости от конъюнктуры, а не закона. Проблемы с кадрами — нет возможности привлечь сильных специалистов, доминируют "старые методы". Межведомственные войны — БЭБ не обладает монополией на экономические дела и вынуждено бороться за каждый кейс. Отсутствие доверия — бизнес и общество не видят в Бюро партнёра.

Без решения этих проблем БЭБ не сможет эффективно выполнять свою основную функцию — обеспечение экономической безопасности государства, подчёркивает ветеран.

"Реформа БЭБ — это больше, чем смена одного учреждения. Это шанс изменить саму философию взаимоотношений между государством и бизнесом. Основой взаимодействия должна стать уважение к честному труду, а не страх перед карательными структурами. Не для галочки, не для отчётов, а для того, чтобы Украина имела сильный экономический щит в мире войны и глобальных вызовов", — объясняет Шепетин.

Справка. Игорь Шепетин — кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Украины, полковник, ветеран российско-украинской войны.