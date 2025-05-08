Пенсія у 600 тисяч та "тисяча Зеленського": чим похизувалась у декларації суддя Кушнір, яка судила активістів Майдану

Зарплата за 2024 рік також чимала

Одна зі скандальних суддів Майдану Кушнір Світлана Іванівна досі працює у Соломʼянському районному суді міста Києва. І за минулий рік її кишеня поповнилась більш як на 1, 6 млн гривень, у той час, як її чоловік отримав допомогу від держави.

Детальніше у річній декларації за 2024 рік Світлани Кушнір розбирався "Телеграф".

Перше, що впадає в око, це пенсія судді та її розмір. Не багато, не мало, а більш як 600 тисяч гривень за 2024 рік. Зарплата Кушнір трохи менша, але також має чимало нулів — 618 078 грн.

Скриншот з декларації

Також скандальна суддя отримала вихідну допомогу у розмірі 402 008 грн. У підсумку за 2024 рік Кушнір заробила 1 644 895 грн.

А от її чоловік Кушнір Валерій Васильович отримав зимову допомогу від держави — так звану "тисячу Зеленського". Не дарма кажуть, що жодна копійка не буває зайвою.

У 2024 році суддя Кушнір задекларувала більше 1,6 млн грн як зарплату за 2023 рік. А також вона мала грошові зобовʼязання перед банком у вигляді кредиту, який, судячи з декларації за 2024 рік, вже погасила.

Скриншот з декларації

Скриншот з декларації

Що відомо про суддю і її справи

Світлана Кушнір стала суддею Соломʼянського районного суду міста Києва у 2002 році, а у 2008 році була обрана на посаду безстроково.

Під час розгляду апеляційного позову призначила учаснику Революції гідності Дмитру Юрченку та Михайлу Овсієнко тримання під вартою через участь у заворушеннях по вулиці Грушевського. Його обвинувачували у перевезенні до Європейської площі Києва гумових покришок для паління.

Суддя пояснила своє рішення тим, що лише такий запобіжний захід на тому етапі розслідування може дієво запобігти ризикам.

Уже у 2015 році Генеральна прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо фактів винесення суддею Кушнір неправосудних рішень.

У своє виправдання Кушнір зазначала, що почала виконувати функції слідчого судді лише з 8 січня 2014 року, а до цього часу розглядала тільки цивільні справи. Тобто, за її словами, справи Майдану були її перші і єдині на той час справи зазначеної категорії. Вона бідкалась, що не мала досвіду у розгляді такої категорії справ, проте при розгляді зазначеного клопотання дотрималась всіх норм.

Генпрокуратура закінчила розслідування щодо судді Кушнір і передала обвинувальний акт у Києво-Святошинський суд Київської області у 2015 році. Судді за ним загрожувало до 8 років тюрми за винесення завідомо неправосудного рішення. Проте лише у 2023-му, через 8 років, суд ухвалив вирок Світлані Кушнір, але виправдувальний.

Кушнір на лаві підсудних

Пізніше суддя збрехала у декларації доброчесності за 2016 рік, що нібито не ухвалювала рішень стосовно учасників протестів.

У 2017 році Кушнір не захотіла стягувати в дохід держави 100 мільйонів гривень внесених у якості застави оточенням експодатківця Романа Насірова. За даними слідства, Насіров отримав $5,5 млн і 21 млн євро неправомірної вигоди від власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка за те, щоб його компанії відшкодували понад 3,2 млрд грн податку на додану вартість.

Також ця суддя у справі екснардепа Борислава Розенблата, який підозрювався в отриманні хабаря від компанії, що спеціалізувалася на видобутку бурштину, призначила запобіжний захід у вигляді застави 7 мільйонів гривень.

Наразі суддя не була звільнена та працює далі. Вища рада правосуддя не покарала суддю Кушнір за рішення під час Майдану через закінчення строку притягнення до відповідальності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що суддя Печерського райсуду (Київ) Оксана Царевич подала "скромну" декларацію за 2024 рік.