Пенсия в 600 тысяч и "тысяча Зеленского": чем похвасталась в декларации судья Кушнир, судившая активистов Майдана

Зарплата за 2024 год тоже немалая

Одна из скандальных судей Майдана Кушнир Светлана Ивановна до сих пор работает в Соломенском районном суде города Киева. И за прошлый год ее карман пополнился более чем на 1,6 млн гривен, в то время как ее муж получил помощь от государства.

Детальнее в годовой декларации за 2024 год Светланы Кушнир разбирался "Телеграф".

Первое, что бросается в глаза, это пенсия судьи и ее размер. Ни много ни мало, а более 620 тысяч гривен за 2024 год. Зарплата Кушнир немного меньше, но также имеет немало нулей — 618 078 грн.

Скриншот декларации

Также скандальная судья получила выходное пособие в размере 402 008 грн. В итоге за 2024 год Кушнир заработала 1 644 895 грн.

А вот ее муж Кушнир Валерий Васильевич получил зимнюю помощь от государства — так называемую "тысячу Зеленского". Не зря говорят, что ни одна копейка не бывает лишней.

В 2024 году судья Кушнир задекларировала более 1,6 млн грн в качестве зарплаты за 2023 год. А также у нее были денежные обязательства перед банком в виде кредита, который, судя по декларации за 2024 год, она уже погасила.

Скриншот декларации

Скриншот декларации

Что известно о судье и ее делах

Светлана Кушнир стала судьей Соломенского районного суда города Киева в 2002 году, а в 2008 году была избрана на должность бессрочно.

Во время рассмотрения апелляционного иска назначила участнику Революции достоинства Дмитрию Юрченко и Михаилу Овсиенко содержание под стражей из-за участия в беспорядках по улице Грушевского. Его обвиняли в перевозке на Европейскую площадь Киева резиновых покрышек для курения.

Судья объяснила свое решение тем, что только такая мера пресечения на том этапе расследования может действенно предотвратить риски.

Уже в 2015 году Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по фактам вынесения судьей Кушнир неправосудных решений.

В свое оправдание Кушнир отмечала, что начала выполнять функции следственного судьи только с 8 января 2014 года, а до этого рассматривала только гражданские дела. То есть, по ее словам, дела Майдана были его первыми и единственными в то время делами указанной категории. Она жаловалась, что не имела опыта в рассмотрении такой категории дел, однако при рассмотрении указанного ходатайства соблюдала все нормы.

Генпрокуратура закончила расследование в отношении судьи Кушнир и передала обвинительный акт в Киево-Святошинский суд Киевской области в 2015 году. Судье за ним угрожало до 8 лет тюрьмы за вынесение заведомо неправосудного решения. Однако только в 2023-м, через 8 лет, суд вынес приговор Светлане Кушнир, но оправдательный.

Кушнир на скамье подсудимых

Позже судья соврала в декларации о доброчестности за 2016 год, что якобы не принимала решений в отношении участников протестов.

В 2017 году Кушнир не захотела взимать в доход государства 100 миллионов гривен внесенных в качестве залога окружением экс-налоговика Романа Насирова. По данным следствия, Насиров получил $5,5 млн и 21 млн евро неправомерной выгоды от владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка за то, чтобы его компании возместили более 3,2 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Также эта судья по делу экс-нардепа Борислава Розенблата, подозреваемого в получении взятки от компании, специализировавшейся на добыче янтаря, назначила меру пресечения в виде залога 7 миллионов гривен.

Судья не была уволена и работает дальше. Высший совет правосудия не наказал судью Кушнир за решение во время Майдана по истечении срока привлечения к ответственности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что судья Печерского райсуда (Киев) Оксана Царевич подала "скромную" декларацию за 2024 год.