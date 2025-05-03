Майже все на дружині. Хто такий скандальний суддя Вовк та які в нього статки (декларація)

Посадовець оформив основну нерухомість та частини активів на дружину

Суддя Києва Сергій Вовк задекларував значне майно та грошові активи — серед власності його та дружини — дорогий автомобіль, дача й земельна ділянка. Крім того, відомо про мільйонну зарплату посадовця.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Усе майно Вовків та грошові активи

Суддя Сергій Вовк задекларував садовий будинок у Києві площею 277,2 м², придбаний у 2019 році за майже 2 млн грн. Власницею вказана його дружина — Ксенія Вовк. Також вона володіє земельною ділянкою площею 648 м², придбаною тоді ж за 328 000 грн. Обидва об'єкти розташовані в столиці.

У декларації також зазначено легковий автомобіль "Volkswagen Multivan-T6", 2022 року випуску, придбаний у 2022 році за 2,8 млн грн. Авто перебуває в спільній власності подружжя.

Приклад авто, яке задекларував Вовк

Крім того, у декларації зазначено, що Сергій Вовк у 2023 році отримав 1 571 042 грн заробітної плати в Територіальному управлінні ДСА в місті Києві. Серед грошових активів: у нього задекларовано 11 000 доларів США готівкою, у дружини — 20 000 доларів.

Загалом у документі простежується тенденція оформлення основної нерухомості та частини активів на дружину.

Що відомо про суддю

Сергій Вовк

За інформацією "Вікіпедії", народився Сергій Вовк 2 березня 1978 року. Зараз обіймає посаду судді Печерського районного суду Києва. Він неодноразово фігурував у скандалах через політично вмотивовані та сумнівні рішення. 5 разів був відсторонений від посади, але щоразу повертався.

У 2009 році його підозрювали в підробці судового рішення, викраденні справи та шахрайстві із землею площею 70 га — згодом справу було закрито. У 2015 ГПУ розслідувала розблокування ним коштів ексміністра АПК Присяжнюка, якого підозрювали в розкраданні 540 млн грн. У 2016 Вовку знову висунули підозру в незаконному позбавленні громадянина майна. У 2019 він скасував арешт 415 об’єктів нерухомості, пов’язаних із Коломойським, які були заблоковані через справу "Приватбанку".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олександр Калинчук, колишній генеральний директор "Укрінмаш", після звільнення у січні 2025 року задекларував три квартири, будинок під Києвом, годинник Rolex, 57 тисяч євро та 10 тисяч доларів готівкою. Окрім того, у його власності є кілька автомобілів преміумкласу.