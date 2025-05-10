ЗМІ дізнались, коли Росія може атакувати Україну: "Путін висміє мирні зусилля Заходу"

Вже з 12 травня Україна запропонувала ввести перемир'я на 30 днів

Найближчими днями Росія може завдати масованого удару по Україні та Києву. Ці застереження з'явились після погроз удару "Орєшніком" та попередження від посольства США в українській столиці.

Про це пише Politico. Зазначається, що інформація про можливий ракетний удар з'явилась майже одразу після зустрічі "коаліції охочих", на якій президент України Володимир Зеленський оголосив про припинення вогню.

"У суботу представники розвідки в Києві висловили стурбованість тим, що Росія може завдати нових авіаударів по столиці України найближчими днями, що було б похмурою відповіддю, яка висміяла б мирні зусилля Заходу", — йдеться у матеріалі.

Враховуючи те, що припинення вогню має запрацювати через два дні, 12 травня, закордонні ЗМІ припускають, що в цей термін Україні загрожує масована атака. Ще до інформації про запровадження режиму тиші посольство США в Києві попереджало громадян про можливу атаку.

Додамо, що наразі жодне державне відомство не коментувала ці застереження, зокрема і Головне управління розвідки (ГУР). Однак за оголошення повітряної тривоги слід пройти в укриття та перебувати у безпечному місці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розніс путінський "Орєшнік" і назвав найнебезпечнішу для Києва ракету.