Россияне готовят массовый обстрел: эксперт рассказал, может ли на Киев полететь "Орешник" (видео)

Тревогу в ближайшие дни лучше не игнорировать, считает эксперт

Несмотря на всю информацию о приближении переговоров о завершении войны или прекращении огня, украинцев вновь предупреждают о рисках масштабного обстрела в ближайшие дни. И речь идет не только о "привычных" шахедах, но и о ракетном ударе.

Об этом в эфире "Киев 24" рассказал военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман. По его словам, сотрудники американского посольства получили предупреждение о том, что в ближайшие дни тревоги игнорировать не стоит.

"Есть информация о том, что россияне в ближайшее время могут нанести мощный удар. Такое, что они делали уже много раз — много дронов, ракет крылатых и баллистических. Атака вглубь территории нашей страны, то есть не по пограничным областям", — сказал он.

Кроме того, он повторил информацию, которая несколько дней ходит по сети, о том, что есть риски применения ракеты "Орешник" по Киеву. Кроме того, он сообщил, что даже есть информация, что возле Капустиного Яра, откуда запуски этих ракет проводились ранее, уже закрыто воздушное пространство. Гетьман подчеркнул, что далеко не каждый раз, когда там закрывают воздушное пространство, происходят запуски. Иногда это делают, когда проходят какие-то учения.

Эксперт добавил, что в любом случае игнорировать тревоги не стоит, по крайней мере в ближайшие несколько дней.

Как сообщалось ранее, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко говорил, что если запуски "Орешника" и состоятся, то украинцы об этом узнают заранее и у них будет время, чтобы обезопасить себя.