Пономарьов, O.Torvald, Melovin та інші: згадуємо найгучніші провали України на Євробаченні (відео)

Деякі виступи представників України на Євробаченні були невдалими

Україна вперше у своїй історії взяла участь у пісенному конкурсі Євробачення у 2003 році. Тоді нашу країну представляв молодий виконавець Олександр Пономарьов. А вже 2004 року від України поїхала Руслана, яка привезла першу перемогу. В історії участі України у Євробаченні було вже три перемоги, були і другі, і треті місця. Проте далеко не завжди участь України була успішною — були й провали.

"Телеграф" розповість про не найвдаліші виступи представників України на Євробаченні за всю історію участі у конкурсі.

Україна перемогла на конкурсі Євробачення тричі. Вперше фурор зробила Руслана зі своїми "Дикими танцями" у 2004 році. Вдруге перемогу в Україну привезла співачка Джамала з піснею "1944" у 2016 році. А третю перемогу Україна здобула вже під час повномасштабної війни у 2022 році — тоді нашу країну представляв гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія".

Проте, не всі виступи представників України на Євробаченні були успішними. Можна виділити п’ять учасників, участь яких була провальною. І хоча вони зайняли останні місця на конкурсі, проте це не завадило артистам успішно продовжувати кар’єру в Україні. А для деяких із них провал на Євробаченні став трампліном для розвитку своєї творчості.

Провальні виступи України на Євробаченні

Олександр Пономарьов — Hasta La Vista. Євробачення 2003, 14 місце.

Грінджолі — "Разом нас багато". Євробачення 2005, 19 місце.

Гайтана — Be My Guest. Євробачення 2012, 15 місце.

O.Torvald — Time. Євробачення 2017, 24 місце.

Melovin — Under The Ladder. Євробачення 2018, 17 місце.

Євробачення 2025 — де і коли дивитися

Сьогодні, 13 травня, у швейцарському Базелі відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. Саме у першому півфіналі виступлять і представники України – гурт Ziferblat. Українці показуватимуть свій номер на сцені конкурсу під номером 5.

Перший півфінал (як і другий, і сам фінал) розпочинатимуться о 22:00 за київським часом. Транслюватиме Євробачення 2025 "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення". Також переглянути конкурс можна буде на YouTube-каналі Eurovision. А послухати трансляцію українці зможуть на Радіо Промінь.

Група Ziferblat. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як Вєрка Сердючка запалила на Євробаченні та коли це було. Це викликало справжній фурор.