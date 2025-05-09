Магія цифр спрацює? Ось чому Україна має перемогти на Євробаченні-2025

З 2003 року Україна завжди проходила у фінал конкурсу "Євробачення"

Наступного тижня у швейцарському місті Базель стартує міжнародний пісенний конкурс "Євробачення", на якому нашу країну представить гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Україна вже тричі перемагала на конкурсі, встановивши цим рекорд серед східноєвропейських країн, і можливо, 2025 рік не стане винятком і знову принесе нам головну нагороду.

"Телеграф" звернув увагу на загадкову числову закономірність: з кожною перемогою шлях України до тріумфу на "Євробаченні" ставав дедалі коротшим. Артисти приносили нашій країні перемогу у 2004, 2016 та 2022 роках.

Вперше Україна виборола головну статуетку "Євробачення" у 2004 році завдяки потужному та пронизливому виступу співачки Руслани. Тоді вся Європа аплодувала нашим "Диким танцям".

Рівно через 12 років, у 2016 році, Україна повторила свій тріумф. Джамала з піснею "1944" не просто здобула перемогу на міжнародному конкурсі, а вразила Європу емоційним виступом, нагадавши світові про трагедію рідного народу — депортацію кримських татар.

Наступна перемога прийшла до нас рівно через 6 років – у 2022 році. Україну, яка стала жертвою російської агресії, гідно презентували на міжнародній сцені Kalush Orchestra з піснею "Stefania". Це був не просто музичний успіх, а символ української стійкості та мужності, який оцінила вся Європа.

І якщо дотримуватися цієї закономірності й знову скоротити інтервал вдвічі, то наступну перемогу Україна на "Євробаченні" має здобути через три роки, а саме у 2025 році. Можливо, це збіг, а можливо знак?

Вже незабаром гурт Ziferblat вийде на сцену і виконає "Bird of Pray" — трек про переживання українців під час повномасштабного вторгнення, розпочатого Росією. Хлопці виступатимуть у першому півфіналі під п’ятим номером.

Якщо дивитися на прогнози букмекерів, то зараз гурт Ziferblat знаходиться на 13-му місці, але турнірна таблиця може швидко змінитись, особливо після першого півфіналу, який відбудеться 13 травня. Другий півфінал пройде 15 травня, а фінал – 17 травня.

"Телеграф" писав раніше, де і коли можна переглянути пісенний конкурс "Євробачення" безплатно. Ми зазначили кілька телеканалів та сайтів.