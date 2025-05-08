Абсолютно безкоштовно: де і коли можна подивитися Євробачення-2025 в Україні
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Цьогоріч конкурс відбудеться у Швейцарії
До міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2025 залишається все менше часу. Україну на цьому майданчику представить сучасний гурт Ziferblat, який з другої спроби виграв Нацвідбір. Вони виступлять з треком Bird of Pray.
"Телеграф" розповість, де можна переглянути пісенний конкурс, коли дивитися та що відомо про цьогорічне Євробачення.
Коли дивитися Євробачення-2025
Перший півфінал Євробачення цьогоріч відбудеться 13 травня. Під час нього представники від України — гурт Ziferblat — виступлять п'ятими. Натомість другий півфінал припадає на 15 травня, а великий фінал — на 17 травня.
Євробачення відбудеться у швейцарському місті Базель, на арені Санкт-Якобсгалле. Після дворічної паузи на конкурс повернеться Чорногорія. А от представник від Молдови цьогоріч не виступатиме на конкурсі через економічні проблеми та потребу у реформуванні Нацвідбору.
Цьогоріч оголошуватиме бали від України Jerry Heil, яка торік разом з реперкою alyona alyona посіла 3-тю сходинку на конкурсі. Також співачка виступить в одному з інтервал-актів у Базелі.
Де дивитися Євробачення-2025 безкоштовно
- На сайті та ютуб-каналі Євробачення Україна.
- На телеканалі та сайті Суспільне Культура.
- На фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення Україна.
- В аудіоформаті Євробачення можна слухати на Радіо Промінь.
Раніше "Телеграф" розповідав про скандал на Євробачення, пов'язаний із представником Естонії. Його пісня образила один народ.