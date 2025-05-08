Абсолютно безкоштовно: де і коли можна подивитися Євробачення-2025 в Україні

Цьогоріч конкурс відбудеться у Швейцарії

До міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2025 залишається все менше часу. Україну на цьому майданчику представить сучасний гурт Ziferblat, який з другої спроби виграв Нацвідбір. Вони виступлять з треком Bird of Pray.

"Телеграф" розповість, де можна переглянути пісенний конкурс, коли дивитися та що відомо про цьогорічне Євробачення.

Коли дивитися Євробачення-2025

Перший півфінал Євробачення цьогоріч відбудеться 13 травня. Під час нього представники від України — гурт Ziferblat — виступлять п'ятими. Натомість другий півфінал припадає на 15 травня, а великий фінал — на 17 травня.

Фінал Євробачення відбудеться 17 травня, фото Getty Images

Євробачення відбудеться у швейцарському місті Базель, на арені Санкт-Якобсгалле. Після дворічної паузи на конкурс повернеться Чорногорія. А от представник від Молдови цьогоріч не виступатиме на конкурсі через економічні проблеми та потребу у реформуванні Нацвідбору.

Цьогоріч оголошуватиме бали від України Jerry Heil, яка торік разом з реперкою alyona alyona посіла 3-тю сходинку на конкурсі. Також співачка виступить в одному з інтервал-актів у Базелі.

Де дивитися Євробачення-2025 безкоштовно

На сайті та ютуб-каналі Євробачення Україна.

На телеканалі та сайті Суспільне Культура.

На фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення Україна.

В аудіоформаті Євробачення можна слухати на Радіо Промінь.

Раніше "Телеграф" розповідав про скандал на Євробачення, пов'язаний із представником Естонії. Його пісня образила один народ.