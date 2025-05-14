"У Кремлі ніяк не визначать, якого Путіна відправити": у мережі продовжують жартувати про переговори у Стамбулі

У мережі не можуть зупинити потік жартів про переговори у Стамбулі

Пристрасті в очікуванні переговорів у Стамбулі 15 травня загострюються. Основною причиною можна назвати те, що Росія досі не змогла знайти відповіді на запитання, чи поїде туди Володимир Путін.

Через цю невизначеність в українському сегменті мережі вже з’явилася величезна кількість мемів. "Телеграф" зібрав найкращі.

У мережі припустили, що головною проблемою є те, що Путіну не дуже хочеться їхати до Стамбула і він намагається придумати відмовку.

Політтехнолог Олексій Голобуцький висловив переконання, що зараз у Кремлі намагаються визначити, якого із двійників Путіна туди відправити.

Користувачі мережі також спробували уявити, як могла б відбутися можлива зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

І навіть почали припускати, чи Путін притягне туди свій легендарний стіл.

Однак більшість сходиться на думці, що переговори простими точно не будуть.

Згадали користувачі мережі й традицію росіян висувати багато умов та вигадувати нові приводи зірвати переговори.

Втім, далеко не всі користувачі вважають, що переговори відбудуться.

Тим більше, що вони повинні пройти в символічну дату.

У будь-якому разі, цей тиждень для українців буде дуже насиченим.

Як повідомлялося раніше, у Кремлі поки не давали чіткої відповіді на питання, чи полетить Путін до Стамбула 15 травня. За попередньою інформацією, туди відправлять міністра закордонних справ Сергія Лаврова та помічника Путіна Юрія Ушакова.