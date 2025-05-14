Рус

"У Кремлі ніяк не визначать, якого Путіна відправити": у мережі продовжують жартувати про переговори у Стамбулі

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
У мережі не можуть зупинитися Новина оновлена 14 травня 2025, 01:00
У мережі не можуть зупинитися

У мережі не можуть зупинити потік жартів про переговори у Стамбулі

Пристрасті в очікуванні переговорів у Стамбулі 15 травня загострюються. Основною причиною можна назвати те, що Росія досі не змогла знайти відповіді на запитання, чи поїде туди Володимир Путін.

Через цю невизначеність в українському сегменті мережі вже з’явилася величезна кількість мемів. "Телеграф" зібрав найкращі.

У мережі припустили, що головною проблемою є те, що Путіну не дуже хочеться їхати до Стамбула і він намагається придумати відмовку.

Політтехнолог Олексій Голобуцький висловив переконання, що зараз у Кремлі намагаються визначити, якого із двійників Путіна туди відправити.

Користувачі мережі також спробували уявити, як могла б відбутися можлива зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

І навіть почали припускати, чи Путін притягне туди свій легендарний стіл.

Однак більшість сходиться на думці, що переговори простими точно не будуть.

Згадали користувачі мережі й традицію росіян висувати багато умов та вигадувати нові приводи зірвати переговори.

Втім, далеко не всі користувачі вважають, що переговори відбудуться.

Тим більше, що вони повинні пройти в символічну дату.

У будь-якому разі, цей тиждень для українців буде дуже насиченим.

Як повідомлялося раніше, у Кремлі поки не давали чіткої відповіді на питання, чи полетить Путін до Стамбула 15 травня. За попередньою інформацією, туди відправлять міністра закордонних справ Сергія Лаврова та помічника Путіна Юрія Ушакова.

Теги:
#Переговори #Стамбул #Жарти #Гумор #Меми