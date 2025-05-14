"В Кремле никак не определят, какого Путина отправить": в сети продолжают шутить о переговорах в Стамбуле
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В сети не могут остановить поток шуток о переговорах в Стамбуле
Страсти в ожидании переговоров в Стамбуле 15 мая накаляются. Основной причиной можно назвать то, что Россия до сих пор не смогла найти ответ на вопрос о том, поедет ли туда Владимир Путин.
Из-за этой неопределенности в украинском сегменте сети уже появилось огромное количество мемов. "Телеграф" собрал лучшие.
В сети предположили, что главной проблемой является то, что Путину не очень-то и хочется ехать в Стамбул и он пытается придумать отговорку.
Политтехнолог Алексей Голобуцкий выразил убеждение, что сейчас в Кремле пытаются определить, какого из двойников Путина туда отправить.
Пользователи сети также попытались представить, как могла бы пройти возможная встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.
И даже начали предполагать, притащит ли он туда свой легендарный стол.
Однако большинство сходится во мнении, что переговоры простыми точно не будут.
Вспомнили пользователи сети и традицию россиян выдвигать много условий и придумывать новые поводы сорвать переговоры.
Впрочем, далеко не все пользователи считают, что переговоры состоятся.
Тем более, что пройти они должны в символическую дату.
В любом случае, эта неделя для украинцев будет весьма насыщенной.
Как сообщалось ранее, в Кремле пока не давали четкого ответа на вопрос, полетит ли Путин в Стамбул 15 мая. По предварительной информации, туда отправят министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника Путина Юрия Ушакова.