"В Кремле никак не определят, какого Путина отправить": в сети продолжают шутить о переговорах в Стамбуле

В сети не могут остановить поток шуток о переговорах в Стамбуле

Страсти в ожидании переговоров в Стамбуле 15 мая накаляются. Основной причиной можно назвать то, что Россия до сих пор не смогла найти ответ на вопрос о том, поедет ли туда Владимир Путин.

Из-за этой неопределенности в украинском сегменте сети уже появилось огромное количество мемов. "Телеграф" собрал лучшие.

В сети предположили, что главной проблемой является то, что Путину не очень-то и хочется ехать в Стамбул и он пытается придумать отговорку.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий выразил убеждение, что сейчас в Кремле пытаются определить, какого из двойников Путина туда отправить.

Пользователи сети также попытались представить, как могла бы пройти возможная встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

И даже начали предполагать, притащит ли он туда свой легендарный стол.

Однако большинство сходится во мнении, что переговоры простыми точно не будут.

Вспомнили пользователи сети и традицию россиян выдвигать много условий и придумывать новые поводы сорвать переговоры.

Впрочем, далеко не все пользователи считают, что переговоры состоятся.

Тем более, что пройти они должны в символическую дату.

В любом случае, эта неделя для украинцев будет весьма насыщенной.

Как сообщалось ранее, в Кремле пока не давали четкого ответа на вопрос, полетит ли Путин в Стамбул 15 мая. По предварительной информации, туда отправят министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника Путина Юрия Ушакова.