Путін не полетить на переговори із Зеленським? ЗМІ дізналися про його плани (оновлено)

Трамп раніше підтвердив можливість своєї поїздки у Стамбул, якщо Росія погодиться

Володимир Путін не прибуде до Стамбула на переговори щодо припинення війни між Росією та Україною. Російський диктатор відмовився від візиту до Туреччини, хоча раніше сам виступив з ініціативою щодо проведення переговорів.

Оновлено. Прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі й не коментує склад своєї делегації. За його словами, Кремль оголосить про це як тільки Путін "вважатиме це за необхідне".

За даними російських ЗМІ, які посилаються на джерело, близьке до Федеральної служби безпеки Росії, "служба безпеки президента" не планує візит Путіна до Туреччини. Інформація актуальна станом на 9:30 за московським часом.

Натомість до польоту в Стамбул готують літак льотного загону "Росія" для міністра закордонних справ Сергія Лаврова та помічника президента Росії Юрія Ушакова. Джерело також зазначило, що на 15 травня в розкладі Путіна заплановані зустрічі у Кремлі.

Джерело також припускає, що рішення про підготовку візиту Путіна до Стамбула може бути прийняте в будь-який момент у разі особистої домовленості з чинним президентом США Дональдом Трампом, хоча така можливість оцінюється як вкрай малоймовірна.

Раніше Путін запропонував Президенту України Володимиру Зеленському провести переговори щодо припинення російсько-української війни, на що український лідер дав свою згоду.

Нагадаємо, Зеленський поділився деталями розмови з Ердоганом. Він сказав, що "Україна готова до прямих переговорів з Путіним".