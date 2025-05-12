Коні, кальян та Тимошенко: соцмережі вибухнули мемами про переговори у Стамбулі

Навіть на важливі політичні події українці реагують з гумором

15 травня у Стамбулі, Туреччина, можуть відбутися переговори російських та українських делегацій. В мережі активно обговорюють можливість присутності на них російського диктатора Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського.

Серед українців ці новини спричинили не лише зацікавленість в ході майбутніх перемовин (хоча чіткої інформації про них ще й нема), але й бажання створити низку мемів. "Телеграф" зібрав найцікавіші з них.

Однією з головних тем мемів стало "жартівливе" протистояння Путіна та Зеленського:

В мережі вже обговорюють можливі "причини", через які Путін може скасувати зустріч — організація теракту, техногенна катастрофа, будівництво важливого сміттєпереробного заводу чи… страх перед Зеленським?

Колись римський імператор Калігула увів свого улюбленого коня Інцитата до сенату, заявивши, що той не гірший за наявних сенаторів — пихатих, боязких і розбещених багатством. Тепер жартують і про "коня" Путіна — міністра закордонних справ Росії Лаврова.

Після заяви Зеленського про готовність зустрітися з Путіним особисто, багатьох українців "накрили" в'єтнамські флешбеки від президентських дебатів у 2019 році.

Ще одна яскрава політична фігура світу — Дональд Трамп — заявив, що подумає стосовно можливості бути особисто присутнім на переговорах. Разом з тим, українці згадують про його заклик до Путіна: "Володимире, зупинись!".

Втім, першою на переговори, ймовірно, прибуде Юлія Тимошенко: принаймні, в цьому впевнені українці.

"ЗМІ публікують перші кадри з підготовки Володимира Зеленського до зустрічі з Путіним у Стамбулі. "Я ріс на вулицях Кривого Рогу, і цьому лисому набʼю є**ло за кілька секунд, а потім піду курить кальян з Ердоганом" — сказав Санич", — пишуть пабліки з мемами. Кальян у цьому контексті використовується як поширений образ, пов’язаний із турецькою культурою, та підкреслює іронічний настрій дописів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Погода в Україні у травні здивувала незвичним холодом, а подекуди навіть снігом. Втім, українці традиційно реагують на погодні примхи з гумором. У мережі ширяться дотепні меми, які висміюють нестійку весну та її "зимовий настрій".