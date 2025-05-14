У Кремлі готові до переговорів з Україною в Стамбулі. А чи буде там Путін?

Російська делегація буде чекати на українську у Стамбулі в четвер. Про це 14 травня заявив речник Путіна Дмитро Пєсков. Але головна інтрига — чи буде там Путін — зберігається.

Пєсков сказав, що у Кремлі поки що не готові назвати склад російської делегації на переговорах. Слова речника цитують росЗМІ.

"Заява Володимира Путіна про переговори з Україною зберігає актуальність, російська делегація чекатиме на українську в Стамбулі в четвер", — йдеться у повідомленні.

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