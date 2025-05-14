В Кремле готовы к переговорам с Украиной в Стамбуле. А будет ли там Путин?

Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг. Об этом 14 мая заявил спикер Путина Дмитрий Песков. Но главная интрига – будет ли там Путин – сохраняется.

Песков сказал, что в Кремле пока не готовы назвать состав российской делегации на переговорах. Слова спикера цитируют росСМИ.

"Заявление Владимира Путина о переговорах с Украиной сохраняет актуальность, российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг", — говорится в сообщении.

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