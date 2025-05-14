У Кремлі заявили, що чекатимуть Україну у Стамбулі. Чи прилетить Путін

У Кремлі ніяк не можуть визначитись

Російська делегація буде чекати на українську у Стамбулі в четвер. Про це 14 травня заявив речник Путіна Дмитро Пєсков. Але головна інтрига — чи буде там Путін — зберігається.

Пєсков сказав, що у Кремлі поки що не готові назвати склад російської делегації на переговорах. Слова речника цитують росЗМІ.

"Заява Володимира Путіна про переговори з Україною зберігає актуальність, російська делегація чекатиме на українську в Стамбулі в четвер", — йдеться у повідомленні. Пєсков також зазначив, що склад делегації озвучать тоді, коли надійде відповідна вказівка від президента.

Раніше Володимир Зеленький сказав, що у Туреччині він планує обговорити з Путіним щонайменше 2 важливих питання — припинення вогню та обмін полоненими у форматі "всі на всі". Якщо діалог відбудеться, то для України він матиме першочергове значення.

Голова української розвідки Кирило Буданов сказав, що український лідер "всебічно готовий" до діалогу з Путіним. "Очевидно, це абсолютно правильна позиція українського президента, який таким чином демонструє щире прагнення і готовність до завершення війни. Нам потрібне негайне і всеосяжне припинення вогню передусім, аби зберегти життя наших людей", — заявив Буданов у коментарі "РБК-Україна.

Раніше "Телеграф" показував найсмішніші меми, які викликані затягуванням Росією повідомлення про склад делегації у Стамбулі. "У Кремлі ніяк не визначать, якого Путіна відправити", — жартують у соцмережах.