Вже з 15 травня деякі українці будуть змушені платити більше у "Приват 24"

Вже з 15 травня 2025 року зміниться комісія для клієнтів ПриватБанку, якщо ті робитимуть quasi cash операції

З 15 травня 2025 року для клієнтів Приват24 змінюється розмір комісії, якщо вони робитимуть quasi cash операції, тобто поповнювати рахунку букмекерських компаній, казино, гральних закладів тощо.

З середини травня, а саме з 15 числа, в Приват24 зміниться комісія на перекази на рахунки букмекерських компаній казино та гральних закладів, а також на купівлю лотерейних білетів та поповнення електронних гаманців, як повідомили в банку, передає "Телеграф"

Тож, з середи, 15 травня, комісія становитиме:

1% від суми, якщо українець використовуватиме власні кошти під час переказу;

1+3% від суми, якщо будуть використовуватись кредитні кошти.

Крім того, у банку нагадали, що користуватись кредитними коштами для оплати азартних ігор заборонено. Це передбачено постановою Національного банку України №72.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що банки запроваджують нові обмеження для українців. Ці зміни почнуть працювати автоматично з 1 червня 2025 року та торкнуться клієнтів усіх рівнів ризику.