Банки запроваджують нові обмеження для українців. Що зміниться з 1 червня (інфографіка)

Обмеження майже повністю покриють банківський ринок

Починаючи з 1 червня, платіжні ліміти на перекази банків в Україні буде зменшено до 50—100 тис. грн: клієнтам високого ризику залишать 50 тис. грн, а от для осіб із середнім і низьким рівнем ризику планку опустять зі 150 до 100 тис. грн. Це правило запрацює автоматично.

Це буде зроблено у рамках "Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг", який вступив у дію 1 лютого 2025 і передбачав поступове зменшення ліміту через чотири місяці.

Більше про зміни читайте у публікації: "Нові обмеження на перекази по банківських рахунках: коли запрацюють в Україні і що означають".

Неформально деякі фінансисти розповідали, що віднесли до високоризикових категорій пенсіонерів, студентів, людей, які мали малі операції та вказували невеликі доходи у своїх анкетах (до 50 тис. грн/міс.).

І хоча ліміти банків мають кілька винятків для людей з більшими статками, волонтерів тощо, — у ньому нема винятків для IBAN-переказів. Тобто в ці 100 тис. грн зараховують всі p2p-перекази + всі IBAN-платежі, і нема жодної обхідної стежки.

Тому, щоб переказувати більше, людині, яка не хоче активно користуватися готівкою, криптовалютою чи відкривати рахунки в Європі, де менш суворі правила, слід мати рахунки в кількох українських банках, йдеться у публікації.

На сьогодні до меморандуму долучився 51 банк із 60 наявних і дві фінансові компанії, про що писав "Телеграф" і наводив повний список. Тож обмеження майже повністю покриває банківський ринок.