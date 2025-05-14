Уже с 15 мая некоторые украинцы будут вынуждены платить больше в "Приват 24"

Уже с 15 мая 2025 года изменится комиссия для клиентов ПриватБанка, если те будут делать quasi cash операции

С 15 мая 2025 года для клиентов Приват24 меняется размер комиссии, если они будут делать quasi cash операции, то есть пополнять счета букмекерских компаний, казино, игорных заведений и тому подобное.

С середины мая, а именно с 15 числа, в Приват24 изменится комиссия на переводы на счета букмекерских компаний казино и игорных заведений, а также на покупку лотерейных билетов и пополнение электронных кошельков, как сообщили в банке, передает "Телеграф"

Итак, со среды, 15 мая, комиссия будет составлять:

1% от суммы, если украинец будет использовать собственные средства при переводе;

1+3% суммы, если будут использоваться кредитные средства.

Кроме того, в банке напомнили, что пользоваться кредитными средствами для оплаты азартных игр запрещено. Это предусмотрено постановлением Национального банка №72.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что банки вводят новые ограничения для украинцев. Эти изменения начнут работать автоматически с 1 июня 2025 года и коснутся клиентов всех уровней риска.