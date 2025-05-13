Дорожчають продукти на київських прилавках: які зараз ціни на Столичному ринку

Тут можна знайти товари на будь-який смак та гаманець

У Києві дорожчають овочі, що закінчуються у запасах, наприклад, морква, цибуля та буряк. Але почали дешевшати ягоди, так, падають ціни на полуницю.

На м'ясо залишаються стабільні ціни. "Телеграф" розглянув актуальні ціни на ринку Столичному.

Ціни на м'ясо

Свинина

Середня ціна на вирізку 290 грн за кг. Ошийок продають по 340 грн за кілограм і дорожче. Задня частина в середньому коштує 215 грн/кг.

Ребра пропонують по 205 грн за кг, а рульку по 70. Середня ціна на сало на 130 грн за кг.

М'ясо птиці

Тушка індички в середньому коштує 180 грн за кг. Філе в середньому продають за 272 грн/кг. Стегно по 239 грн за кг, а гомілка коштує 117 грн/кг.

Середня ціна на куряче філе 179 грн/кг. Крила продають по 90 грн за кг, стегна по 138 грн за кг.

Тушка курки коштує в середньому 103 грн за кг.

Яловичина

Середня ціна на вирізку яловичини — 830 грн за кг. Биток продають по 410 грн за кг.

Ціна м'якуша із задньої частини 300 грн/кг. М'ясо з шиї коштує 225 грн за кг. Ребра пропонують по 150 грн/кг.

Баранина

Ціни на баранину майже не змінили за рік. М'якуш з лопатки барана продають по 280 грн за кг. Баранина корейка в середньому коштує 400 грн/кг.

Середня ціна на ошийок 180 грн за кг. Задню ногу на кості пропонують по 250 грн/кг. Ребро коштує 160 грн/кг.

Ціни на овочі

Ціна на картоплю трішки впали — 25 грн за кг. Молода картопля коштує близько 100 грн/кг.

Кабачки пропонують 75 грн/кг. Середня ціна на цибулю 26 грн за кг. Морква подорожчала до 44 грн/кг.

Капусту продають по 40 грн/кг, пекінську по 43 грн/кг. Буряк можна купити по 33 грн за кг, а де я молодий — по 60 грн/кг.

Редиска коштує в середньому 27 грн за кг. Цін на огірки залежать від сорту, продають в середньому по 70-80 грн/кг.

Помідори червоні коштують 100 грн/кг, рожеві по 120 грн. Помідори гілка — 140 грн/кг.

Свіжий перець по 150 грн за кг. Часник коштує приблизно 130 грн за кг. Також можна придбати зелений горох по 440 грн/кг.

Ціни на фрукти

Українські яблука продають 55 грн за кг. Грушу пропонують по 120 грн/кг.

Ящик бананів продають по 1500 грн, а зеленого авокадо по 750 грн.

Середня ціна апельсинів за кг 75 грн. Лимони продають по 100 грн/кг. Ківі по 140 грн за кг.

Гранат можна купити за 250 грн/кг. А мандарини пропонують по 90 грн/кг.

Ціни на ягоди

Українську полуницю продають в середньому по 170 грн/кг, але є й по 260. Імпортна трішки дорожча — в середньому по 220 грн/кг.

Середня ціна на лохину 600 грн/кг. Журавлина коштує по 175 грн.

Є ще на ринку обліпиха, які можна придбати по 170 грн за кг.

Ціни на яйця

Яйця курячі категорії С1, 10 шт коштують 43 грн. Яйця С0, 10 шт можна придбати за 50 грн.

Середня ціна категорії СВ 55 грн. Яйця перепелині, 20 шт можна придбати в середньому за 50 грн.

Адреса ринку: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А

Графік роботи: без вихідних 5:00 — 18:30

Важливо зазначити, що ціни на продукти можуть відрізнятися залежно від продавця.

Раніше "Телеграф" писав, які продукти здешевшали найбільше. Протягом перших місяців 2025 року базові продукти, в основному, дорожчали.