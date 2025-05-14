Аномальна погода навесні знищила врожай в Україні: які ягоди стануть дефіцитом

Найбільше постраждали ранні сорти

Негода цієї весни в Україні завдала величезних збитків плодово-ягідним культурам. Заморозки у травні та квітні особливо вдарили по лохини та черешні, поставивши майбутній урожай під загрозу.

На Кіровоградщині в селах Бовтишка та Приютівка аграрії фіксують втрати врожаю лохини у зв’язку з квітневими заморозками. У Бовтишівці постраждали ранні сорти, а пізні, що цвітуть у травні, витримали холод. Про це пише Bizagro.

За підсумками у цьому селі планують зібрати врожай лише з одного гектара. Водночас у Приютівці втрачено 20% лохини та 80% черешні. До речі, через це ягода може подорожчати.

Водночас у Закарпатській області аномальні весняні морози завдали нищівного удару по черешневим деревам, практично повністю знищивши майбутні плоди. Після серйозних холодів на гілках дерев залишилися тільки квітки, що зів’яли, і крихітні плоди, яким навряд чи вдасться вирости до звичних розмірів, пише видання "Новини Закарпаття".

Зазначається, що відсутність місцевої черешні матиме не лише економічні наслідки для фермерів, які вирощують цю культуру, а й вплине на місцевий ринок. Є ймовірність, що на ринку буде імпортна черешня, ціна на яку буде значно вищою.

Аналогічна ситуація фіксується у Львівській області. Від похолодання постраждали абрикоси, персики, черешні та вишні. Яблуні та груші, що розпускають колір пізніше, отримали менше пошкоджень. За словами фермерів, ці культури мають шанс дати середній чи добрий урожай, хоча якість плодів може частково постраждати.

Заморозки торкнулися також полуниці, чорної смородини, малини. Замерзання квіткових бруньок означає, що частина ягід просто не з’явиться.

Основні сільськогосподарські культури — зернові, кукурудза, овочі — не зазнали серйозних збитків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цієї весни фермери з різних регіонів повідомляють про масову загибель рослин.