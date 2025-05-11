Весняні заморозки вбили врожай. Фермери у розпачі через стихію (відео)

Українці масово викладають у ТікТок ролики, де намагаються захистити рослини від природних сюрпризів

У травні Україну накрили аномальні заморозки, які завдали нищівного удару по сільському господарству. Фермери з різних регіонів повідомляють про масову загибель рослин.

У соцмережі ТікТок власники господарств показали, як борються за майбутній врожай у холодну погоду. Фермер з Івано-Франківської області поділився відео, де рятує виноград.

Чоловік розповідає, що температура повітря опустилася 10 травня до 0 градусів. Щоб рослини не замерзли, розвели багаття між рядками.

На Закарпатті показали, як рятують полуницю від заморозків. Фермери знайшли спосіб зігріти рослину — трактор їздив між рядками з палаючою шиною.

На відео зазначають, що температура повітря в регіоні 10 травня опустилася до -2 градусів.

У ТікТок україніці поділилися, як захищають картоплю від морозів. Фермери накривають її агроволокном. Автор відео зазначає, що коли температура падає, такий спосіб допоможе врятувати картоплю.

Фермер з Хмельницької області показав, чи врятує солома полуницю від заморозків. Також на відео можемо побачити, як почувається ягода під агроволокном.

Сумне відео опублікував фермер, який втратив 2 гектари капусти. Автор відео розповів, що травневий мороз приніс збитків на мільйон гривень.

Нагадуємо, що у другій декаді травня температура буде мінливою, але загалом трохи холоднішою за кліматичну норму, особливо в північних і західних областях. Так, 11-15 травня мінімальна температура вночі коливатиметься в межах +2…+9°С. У західній частині України на поверхні ґрунту та місцями в повітрі можливі заморозки 0…-3°С. Удень показники температури становитимуть +9…+15°С, у центральних, південних і східних областях — місцями +16…+19°С.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода 18-19 травня в Україні. Синоптики прогнозують сніг у деяких регіонах.