Заморозки завдали удару по врожаю: які фрукти постраждали і що буде з цінами

Сезонні фрукти з’являться на прилавках із запізненням

Квітневі заморозки в Україні вплинули на врожай деяких фруктових культур. Проте дефіциту фруктів та ягід, як і різкого зростання цін, цього сезону не очікується.

Про це "Телеграфу" розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, що ситуацію на ринку має врегулювати імпорт.

За словами експерта, цвітіння персиків та абрикосів припало якраз на квітневі заморозки, тому ці фруктові дерева постраждали найбільше. Черешні залишилася половина від звичайного обсягу. Ранні сорти полуниці та лохини також вимерзли.

Які фрукти та ягоди постраждали від заморозків, Фото: Freepik

"Але це балансуватиметься імпортом. Я думаю, що там великого зростання ціни не буде", — прогнозує економіст.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ранні ягоди та фрукти вже можна придбати на ринках та в магазинах. Також з’ясували, скільки доведеться заплатити за сезонні смаколики.