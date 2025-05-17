Зеленський вирушив до Ватикану не один: хто його супроводжує і з ким він там може зустрітися

На заході збереться багато світових лідерів

У неділю, 18 травня, у Ватикані відбудеться церемонія інтронізації Папи Римського Лео XIV. Україну на цьому заході представлятиме делегація на чолі із президентом Володимиром Зеленським.

Інформація про це міститься в переліку запрошених делегацій, повідомляє "Суспільне". Зазначається, що Зеленський там буде не один.

Українського президента супроводжуватимуть його дружина Олена Зеленська, а також голова Офісу президента Андрій Єрмак та голова МЗС Андрій Сибіга.

За інформацією Reuters, церемонію мають намір відвідати десятки світових лідерів і високопосадовців. Від США приїдуть віцепрезидент Джей Ді Венс та голова Держдепартаменту Марко Рубіо. Від Росії прибуде міністр культури Ольга Любімова.

Також на інтронізації нового глави католицької церкви будуть присутні прем’єр Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Канади Марк Карні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, король Іспанії Феліпе та багато інших.

Джерело видання наголосило, що Зеленський може провести низку зустрічей з іноземними лідерами під час відвідин Ватикану, проте конкретний графік не озвучувався.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав, що новий Папа Римський дуже жорстко висловлювався про війну в Україні.