Зеленский отправился в Ватикан не один: кто его сопровождает и с кем он там может встретиться

На мероприятии соберется много мировых лидеров

В воскресенье, 18 мая, в Ватикане пройдет церемония интронизации Папы Римского Лео XIV. Украину на этом мероприятии будет представлять делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Информация об этом содержится в перечне пригашенных делегаций, сообщает "Суспильне". Отмечается, что Зеленский там будет не один.

Украинского президента будут сопровождать его супруга Елена Зеленская, а также глава Офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига.

Согласно информации Reuters, церемонию намерены посетить десятки мировых лидеров и высокопоставленных чиновников. От США приедут вице-президент Джей Ди Венс и глава Госдепартамента Марко Рубио. От России прибудет министр культуры Ольга Любимова.

Также на интронизации главы католической церкви будут присутствовать премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Марк Карни, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, король Испании Фелипе и многие другие.

Источник издания отметил, что Зеленский может провести ряд встреч с иностранными лидерами во время посещения Ватикана, однако конкретный график не озвучивался.

Напомним, ранее Телеграф писал, что новый Папа Римский весьма жестко высказывался о войне в Украине.