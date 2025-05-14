Папа Лев XIV вперше висловився про переговори про мир та запропонував допомогу

Папа пообіцяв зробити все можливе для поширення миру у світі

Папа Римський Лев XIV вперше запропонував свою посередницьку місію для встановлення миру та припинення воєн у світі. Понтифік заявив про готовність Святого Престолу допомагати ворогуючим сторонам розпочати діалог та знайти шлях до примирення.

Новий глава Католицької церкви наголосив на важливості мирних переговорів між лідерами держав. Про це повідомляє видання Le Monde.

Під час публічного виступу Папа Лев XIV підкреслив свою рішучість працювати задля встановлення миру. За його словами, Святий Престол готовий виступити платформою для зустрічі представників ворогуючих сторін.

"Я зроблю все, щоб цей світ поширився. Народ хоче миру, і, поклавши руку на серце, я говорю лідерам народу: давайте зустрічатися, давайте говорити, давайте домовлятися!" — заявив Понтифік.

Папа також зазначив, що готовий допомогти "ворогам подивитися один одному в очі". На його переконання, такий крок дозволить людям знову знайти надію на мирне життя без війни.

Раніше повідомлялося про плани Папи Лева XIV відвідати Україну. Володимир Зеленський запросив Понтифіка відвідати нашу країну. Також президент України має намір бути присутнім на інавгураційній месі нового Понтифіка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що новий Папа Римський дуже жорстко висловлювався про війну в Україні. Ми розповідали, що він говорив про Росію.