Чи змінить новий Папа курс Католицької Церкви: три підказки з першої промови Лева XIV

Перша промова нового глави католицької церкви має велике значення

Новий Папа Римський Лев XIV, обраний на конклаві 8 травня, показав свої пріоритети з перших хвилин понтифікату. Він став історичною постаттю як перший американець на папському престолі.

Як пише Reuters, новообраний Папа має подвійне громадянство – американське та перуанське, де він працював місіонером протягом десятиліть, до свого призначення кардиналом.

Вибір імені Лев XIV став першою важливою ознакою напрямку нового понтифікату. Останній Папа з таким іменем, Лев XIII, під час свого правління у 1878-1903 роках активно захищав права працівників, виступав за справедливу оплату праці та підтримував право на створення профспілок.

"Обравши ім'я Лев XIV, він показує свою відданість соціальному вченню церкви", – зазначив преподобний Томас Різ, єзуїтський коментатор, який спеціалізується на питаннях папства.

Другим важливим сигналом стало звернення нового Папи до вірян. Примітно, що Лев XIV не використовував англійську мову, натомість говорив італійською – офіційною мовою Ватикану, а також коротко звернувся іспанською до своєї колишньої громади в Перу.

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Першими словами нового понтифіка стали "La pace sia con tutti voi!" (Мир вам усім!). Це не лише традиційне церковне привітання, але й глибше послання миру для світу, охопленого численними війнами. Варто згадати, що перед початком конклаву 7 травня кардинали висловили занепокоєння щодо війни в Україні, конфліктів на Близькому Сході та в інших регіонах світу.

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Новий Папа підкреслив важливість "роззброєного миру і миру, що роззброює", назвавши його "смиренним і наполегливим". Під час своєї першої промови Лев XIV також згадав свого попередника, Папу Франциска. "У нас досі лунає той слабкий, але завжди мужній голос Папи Франциска", – сказав новообраний понтифік.

Третьою ознакою стилю нового Папи став його вибір одягу. На відміну від Франциска, який відмовився від традиційних папських атрибутів, Лев XIV з'явився у класичному червоному папському вбранні поверх білої ряси. Це свідчить про більш традиційний підхід до церемоніальних аспектів папства.

Отже, новий понтифік продовжує деякі традиції свого попередника, проте він чітко дав зрозуміти, що представляє нову сторінку в історії Католицької Церкви, яка об'єднує понад 1,4 мільярда вірян у всьому світі.

Раніше "Телеграф" писав, що Папа Франциск кілька разів міг приїхати в Україну. Збирався навіть у Маріуполь. Це могло статись у 2022 році.