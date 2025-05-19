У Запоріжжі з’явився інноваційний автомат з морозивом: місцеві вже оцінили новинку (відео)

Блогерка протестувала цікаву машину

У Запоріжжі з’явилася чергова гастрономічна інновація — автомат із морозивом. Він уже встиг привернути увагу містян.

Новинку протестувала місцева блогерка. Своїм оглядом вона поділилася у соцмережах, де відео розлетілося по телеграм-каналах.

"Запоріжжя інноваційний — і з автоматом з піцою, і тепер з морозивом", — з посмішкою каже авторка на початку ролика.

За її словами, автомат встановлено в ТЦ Космос-Сіті, і вже перші дні роботи новинки супроводжуються чергами.

"Мені вже шкода батьків, діти яких просто не можуть пройти повз ту рожеву хмарку", — жартує блогерка, натякаючи на яскраве оформлення пристрою, яке привертає увагу.

Щодо меню — простий пломбір коштує 40 гривень, додатково можна обрати топінг та джем — по 10 грн кожен.

"Я обрала карамельку і крихту орео — вийшло 70 гривень", — зазначає авторка.

Втім, враження від морозива виявилися змішаними. За словами блогерки, вийшло досить солодко, на любителя.

"Сам пломбір більше схожий на вершковий крем для торта", — ділиться вона.

Ймовірно, морозивомат є не лише в Запоріжжі, адже в інтернеті вже давно продають такі автомати.

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