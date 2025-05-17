Дівчина у Києві вигулювала незвичайного улюбленця на повідку. Курйоз потрапив на відео

Таку картину побачили в Києві

У Києві в дворі одного з житлових масивів помітили цікаву картину. Адже дівчина на повітку вигулювала не собачку чи кішечку, а справжню чорну свиню.

Відповідне відео вже опублікували у мережі. Зазначається, що незвичайного домашнього улюбленця помітили на Оболоні.

"Нічого незвичного, просто ранкова прогулянка з кабанчиком на Оболоні", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як дівчина на рожевому повідку вигулює маленьку чорну свиню. Ймовірніше ще декоративне порося, однак воно ще не дуже велике. Згодом тварина може вирости до 50 кг і за нею буде важко доглядати.

Зауважимо, що на відео порося поводиться доволі чемно і не лякається людей, тому ймовірніше такі прогулянки відбуваються не вперше. Однак для столиці мати за домашнього улюбленця чорну свиню рідкість.

Проте українці дедалі частіше заводять незвичайних улюбленців. До прикладу, у київському метро нещодавно помітили гуску на ім'я Марта. Як виявилось, її господар біля станції продає фрукти та овочі, а птаха бере з собою, аби вона не скучала вдома. Гуска, що гуляє станцією метро в Києві неабияк здивувала мережу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що качки заблукали у Тернополі і гуляли вулицями міста. Курйозний момент вже потрапив на відео.