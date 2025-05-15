Уночі на вулицях Києва бачили величезний літак: що відбувалося (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Це справжня легенда української авіації
Днями столиця стала свідком незвичайного видовища — вулицями Києва транспортували пасажирський літак Ту-134А-3 "Україна". Відбувалося це вночі.
Про свою операцію розповіли у Державному музеї авіації імені О.К. Антонова. Мета — доставити літак на територію ВДНГ, де цими вихідними він стане головною зіркою "Фестивалю кар'єри".
З 22 по 25 травня всі охочі зможуть побачити літак наживо в зоні Київського авіаційного інституту (раніше НАУ). відвідувачі зможуть посидіти в салоні, відчути атмосферу справжнього авіалайнера та дізнатися більше про одну з найпрестижніших професій — авіацію.
Літак був побудований у Харкові, літав з президентами на борту та приземлявся у найвідоміших аеропортах світу. З 2012 року він є частиною експозиції Музею авіації, але цього разу вирушив у місто, щоб надихнути нове покоління інженерів, пілотів та авіаконструкторів.
"На гостей фестивалю чекає унікальна можливість побувати на борту літака та дізнатися його історію. Це чудова нагода доторкнутися до легенди!" — зазначають у музеї.
Що відомо про Ту-134А-3 "Україна"
Літак Ту-134А-3 "Україна" — це пасажирський авіалайнер спеціального призначення, який відіграв важливу роль в історії української авіації та державного протоколу.
- Місткість: 70 пасажирів.
- Вага без пального: понад 12 тонн.
- Побудований 1979 року в Харкові.
Історія служби
У 1980 році літак розпочав експлуатацію на регулярних міжнародних маршрутах "Аерофлоту", зокрема для перевезення гостей Олімпіади-80.
У 1993 році його передали до парку авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".
З 1997 року Ту-134А-3 увійшов до складу урядового авіазагону "Україна", який обслуговував офіційні візити вищих посадовців країни, включаючи президентів.
Протягом 15 років літак здійснив 16 тисяч зльотів і посадок, пролетівши понад 20 тисяч кілометрів.
На борту цього літака перебували Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, а можливо, ще й Віктор Янукович і Микола Азаров. Літак використовувався для офіційних візитів на невеликі відстані.
Технічні особливості
Ту-134А-3 оснащений двома турбореактивними двигунами, що забезпечують йому надійність і ефективність на середніх дистанціях. Літак відзначався високим рівнем комфорту для пасажирів та сучасним на той час обладнанням.
Сучасний статус
У 2012 році літак було виведено з експлуатації як застарілий. З того часу він став частиною експозиції Державного музею авіації.
Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Києва "монашки" влаштували танці. Такі забави обурили українців.