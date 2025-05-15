Уночі на вулицях Києва бачили величезний літак: що відбувалося (фото)

Це справжня легенда української авіації

Днями столиця стала свідком незвичайного видовища — вулицями Києва транспортували пасажирський літак Ту-134А-3 "Україна". Відбувалося це вночі.

Про свою операцію розповіли у Державному музеї авіації імені О.К. Антонова. Мета — доставити літак на територію ВДНГ, де цими вихідними він стане головною зіркою "Фестивалю кар'єри".

З 22 по 25 травня всі охочі зможуть побачити літак наживо в зоні Київського авіаційного інституту (раніше НАУ). відвідувачі зможуть посидіти в салоні, відчути атмосферу справжнього авіалайнера та дізнатися більше про одну з найпрестижніших професій — авіацію.

Ту-134А-3. Фото Державного музею авіації ім О.К. Антонова

Літак був побудований у Харкові, літав з президентами на борту та приземлявся у найвідоміших аеропортах світу. З 2012 року він є частиною експозиції Музею авіації, але цього разу вирушив у місто, щоб надихнути нове покоління інженерів, пілотів та авіаконструкторів.

Літак "прибув" на ВДНГ. Фото Державного музею авіації ім О.К. Антонова

Літак стане експонатом фестивалю. Фото Державного музею авіації ім О.К. Антонова

"На гостей фестивалю чекає унікальна можливість побувати на борту літака та дізнатися його історію. Це чудова нагода доторкнутися до легенди!" — зазначають у музеї.

Перевозили літак уночі. Фото Державного музею авіації ім О.К. Антонова

Ту-134А-3 "Україна". Фото Державного музею авіації ім О.К. Антонова

Що відомо про Ту-134А-3 "Україна"

Літак Ту-134А-3 "Україна" — це пасажирський авіалайнер спеціального призначення, який відіграв важливу роль в історії української авіації та державного протоколу.

Місткість : 70 пасажирів.

: 70 пасажирів. Вага без пального : понад 12 тонн.

: понад 12 тонн. Побудований 1979 року в Харкові.

Історія служби

У 1980 році літак розпочав експлуатацію на регулярних міжнародних маршрутах "Аерофлоту", зокрема для перевезення гостей Олімпіади-80.

У 1993 році його передали до парку авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

З 1997 року Ту-134А-3 увійшов до складу урядового авіазагону "Україна", який обслуговував офіційні візити вищих посадовців країни, включаючи президентів.

Протягом 15 років літак здійснив 16 тисяч зльотів і посадок, пролетівши понад 20 тисяч кілометрів.

На борту цього літака перебували Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, а можливо, ще й Віктор Янукович і Микола Азаров. Літак використовувався для офіційних візитів на невеликі відстані.

Технічні особливості

Ту-134А-3 оснащений двома турбореактивними двигунами, що забезпечують йому надійність і ефективність на середніх дистанціях. Літак відзначався високим рівнем комфорту для пасажирів та сучасним на той час обладнанням.

Сучасний статус

У 2012 році літак було виведено з експлуатації як застарілий. З того часу він став частиною експозиції Державного музею авіації.

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