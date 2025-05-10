"Колишні гуляють". У Харкові помітили отару овець біля багатоповерхівок (курйозне відео)

Тварин помітили на Салтівці

У Харкові вдень у дворі багатоквартирного будинку помітили нетипових тварин. А саме отару овець, яка гуляла клумбами і їла траву.

Відповідне відео вже опублікували в мережі. Зазначається, що тварин помітили на Салтівці.

"ХАХАХ, зграю овець вигулюють на Салтівці. Шанс побачити таку картину в Харкові невеликий, майже дорівнює нулю. Чия компанія?" — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як отара овець ходить по клумбі біля будинку і щипає траву. Але тварини досить лякливі, адже коли побачили оператора, що знімав відео, одразу втекли. В цю отару входить щонайменше з десяток овець різних мастей: є і білі, біло-чорні та чорні.

Зауважимо, що достеменно не відомо чиї це тварини і чому вони розгулюють у дворах багатоповерхівок. До того ж не вказана дата події, однак трава зелена та величенька, отже, сталось це десь у травні.

У коментарях користувачі вже почали жартувати. Дехто писав, що це колишні хлопці дівчат гуляють Харковом, а хтось згадував про "загін Кадирова". Були і ті, хто наголошували, що група овець — це стадо чи отара, а не зграя, як йдеться у дописі. Пару користувачів додали, що ці вівці краще "покосять" траву, ніж газонокосарки.

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