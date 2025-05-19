В Запорожье появился инновационный автомат с мороженым: местные уже оценили новинку (видео)

Блогер протестовала интересную машину

В Запорожье появилась очередная гастрономическая инновация – автомат с мороженым. Он уже успел привлечь внимание горожан.

Новинку протестовала местный блогер. Своим осмотром она поделилась в соцсетях, где видео разлетелось по телеграм-каналам.

"Запорожье инновационное — и с автоматом с пиццей, и теперь с мороженым", — с улыбкой говорит автор в начале ролика.

По ее словам, автомат установлен в ТЦ Космос-Сити, и уже первые дни работы новинки сопровождаются очередями.

"Мне уже жаль родителей, дети которых просто не могут пройти мимо того розового облака", — шутит блогер, намекая на яркое оформление устройства, которое привлекает внимание.

Относительно меню – простой пломбир стоит 40 гривен, дополнительно можно выбрать топинг и джем – по 10 грн каждый.

"Я выбрала карамельку и крошку орео — получилось 70 гривен", — отмечает автор.

Впрочем, впечатления от мороженого оказались смешанными. По словам блогера, получилось достаточно сладко, на любителя.

"Сам пломбир больше похож на сливочный крем для торта", — делится она.

Вероятно, мороженомат есть не только в Запорожье, ведь в интернете уже давно продают такие автоматы.

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