Показова вистава Путіна розчарувала США: Подоляк про очікування від дзвінка Трампа і подальші переговори з Росією

Україну до переговорів підштовхнули партнери, зокрема США

Переговорний процес у Туреччині став розчаруванням для Сполучених Штатів і фактично не показав нічого нового Україні, адже вимоги росіян не змінились зі Стамбулу 2022 року. Проте також такий випад з боку РФ має і певну користь, адже демонструє, яка зі сторін є проблемною у питанні врегулювання війни. І тут вже потрібно проаналізувати, чи можливі справжні переговори з Росією.

Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в інтервʼю Rzeczpospolita. Також він відверто відповів, чи бачить можливим компроміс між Україною та Росією.

"Жодного (компромісу — ред.). У розумінні Росії компромісом є капітуляція супротивника. Будь-які поступки з нашого боку заохотять Росію до подальшої експансії. Вони вже перетнули всі червоні лінії, потоптали міжнародне право. Їм байдуже, чи вб'ють вони 10, 100 чи 1000 людей. Війна більше не є темою табу в Росії", — сказав Подоляк.

За його словами, наразі потрібно проаналізувати, чи будуть взагалі можливі справжні мирні переговори з Росією. Адже такий дипломатичний процес можливий лише після припинення вогню.

"Ми не задоволені перемовинами в Стамбулі <..> Путін демонстративно хотів принизити Україну. Росія не пропонувала в Стамбулі жодної формули щодо припинення вогню і не збирається цього робити, якщо її не змусять це зробити. Путін не збирається припиняти війну. Переговори в Стамбулі були з їхнього боку імітацією дій. І в той же час вони продовжують бойові дії на багатьох напрямках і залучають додаткові сили", — сказав радник глави ОП.

І великих сподівань на дзвінок Трампа Путіну у Подоляка немає, адже те, чого дійсно можна очікувати — це ініціація якогось процесу, який має призвести до справжніх мирних переговорів.

Подоляк також наголосив, що росіяни намагаються перехопити ініціативу на глобальному рівні.

У Туреччині Росія затято намагалась довести, що ці переговори є продовженням тих, що були три роки тому. Але, як наголосив Михайло Подоляк, сьогодні зовсім інша ситуація.

"Протягом трьох років вони (росіяни — ред.) вели війну проти України, зазнали величезних втрат і вже мають зовсім інші ресурси, ніж мали на початку агресії в 2022 році. І вони поводяться так, ніби війна почалася вчора", — сказав він.

За словами Подоляка, ці переговори мали на меті саме припинення вогню, а вдалось досягти обміну полоненими, що також позитивно. Але така ефективність зустрічі покликана позицією Росії, яка не зацікавлена в реальних переговорах, що ведуть до припинення війни.

"У Стамбулі кожен представив свою позицію. І весь світ це побачив. Ніхто нас зараз не звинуватить, що Україна не хоче припинити вогонь і не готова закінчити війну. Тепер маски опустилися. Путін використовував ці розмови виключно в пропагандистських цілях, і саме Росія є головною перешкодою на шляху до припинення війни", — сказав він.

Подоляк також пояснив, що зупинка війни може перевернути ситуацію в Росії з ніг на голову. Річ у тім, що російський лідер робить ставку на довгу війну, що тліє. Його основна боротьба ведеться також за те, щоб зберігати страх світу перед Росією. Тому, як каже радник глави ОП, він не поїхав до Стамбула – тому що не хотів брати на себе жодних зобов'язань.

"Поведінка Росії в Туреччині була ударом по репутації Сполучених Штатів. Москва знову знехтувала американськими пропозиціями. Більше того, росіяни демонстративно припускали, що можуть вести війну "вічно"", — додав він.

Журналісти поцікавились, чому ж Україна бере участь у переговорній виставі Путіна. А тут, як сказав радник глави ОП, є певний вплив партнерів.

"Наші партнери, і перш за все США, наполягають на розблокуванні переговорного процесу. Ми повинні грати в одній команді, тому що усвідомлюємо, що без підтримки Європи та США ми не впораємося з цією війною. Тим більше, що на багато поставок зброї з Європи повинні надати спеціальну згоду американці, тому що вони є виробниками цієї зброї", — пояснив Подоляк.

У цьому дипломатичному процесі Україна розраховує на певні гарантії безпеки. Серед яких першочергово протиракетна оборона, а також будівництво ракетних баз.

"Також йдеться про розміщення іноземних військових, наприклад, на об'єктах критичної інфраструктури. Ми повинні значно збільшити власне виробництво зброї, включаючи артилерійські снаряди та боєприпаси. Важлива також інтеграція нашої армії зі збройними силами країн Європи. Поки що гарантійний пакет виглядає так", — додає Подоляк.

Він наголошує, що заморожування війни в Україні без будь-яких гарантій із боку Заходу означатиме одне – Європі вже найближчим часом доведеться готуватися до війни з Росією.

Раніше "Телеграф" писав, що державний секретар США Марко Рубіо розповів про перспективи мирних переговорів України та Росії в Туреччині, готовність Ватикану стати майданчиком для діалогу, санкції проти Росії та можливу зустріч російського президента Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа.