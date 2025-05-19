Показательный спектакль Путина разочаровал США: Подоляк об ожиданиях от звонка Трампа и последующих переговорах с Россией

Украину к переговорам подтолкнули партнеры, в том числе США

Переговорный процесс в Турции стал разочарованием для Соединенных Штатов и фактически не показал ничего нового Украине, ведь требования россиян не изменились со Стамбула 2022 года. Однако также такой выпад со стороны РФ имеет и определенную пользу, ведь демонстрирует, какая из сторон является проблемной в вопросе урегулирования войны.

Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью Rzeczpospolita. Также он откровенно ответил, видит ли возможным компромисс между Украиной и Россией.

"Никакого (компромисса — ред.). В понимании России компромиссом является капитуляция противника. Любые уступки с нашей стороны привлекут Россию к дальнейшей экспансии. Они уже пересекли все красные линии, попрали международное право. Им безразлично, убьют ли они 10, 100 или 1000 человек. Война больше не тема табу в России – они больше ничего не притворяются", — сказал Подоляк.

По его словам, сейчас нужно проанализировать, будут ли вообще возможны настоящие мирные переговоры с Россией. Ведь такой дипломатический процесс возможен только после прекращения огня.

"Мы не удовлетворены разговорами в Стамбуле <..> Путин демонстративно хотел унизить Украину. Россия не предлагала в Стамбуле никакой формулы по прекращению огня и не собирается этого делать, если ее не заставят это сделать. Путин не собирается прекращать войну. Переговоры в Стамбуле были с их стороны имитацией действий. И в то же время они продолжают боевые действия по многим направлениям и привлекают дополнительные силы", — сказал советник главы ОП.

И больших надежд на звонок Трампа Путину у Подоляка нет, ведь то, что действительно можно ожидать — это инициация какого-то процесса, который должен привести к настоящим мирным переговорам.

Подоляк также подчеркнул, что россияне пытаются перехватить инициативу на глобальном уровне.

В Турции Россия яростно пыталась доказать, что эти переговоры являются продолжением тех, что были три года назад. Но, как подчеркнул Михаил Подоляк, сегодня совсем другая ситуация.

"В течение трех лет они (россияне — ред.) вели войну против Украины, понесли огромные потери и уже имеют совсем другие ресурсы, чем имели в начале агрессии в 2022 году. И они ведут себя так, будто война началась вчера ", — сказал он.

По словам Подоляка, эти переговоры преследовали цель прекращения огня, а удалось достичь обмена пленными, что также положительно. Но такая эффективность встречи призвана позицией России, которая не заинтересована в реальных переговорах, ведущих к прекращению войны.

"В Стамбуле каждый представил свою позицию. И весь мир это увидел. Никто нас сейчас не обвинит, что Украина не хочет прекратить огонь и не готова окончить войну. Теперь маски сняты. Путин использовал эти разговоры исключительно в пропагандистских целях, и именно Россия является главным препятствием на пути к прекращению войны", — сказал он.

Подоляк также объяснил, что остановка войны может перевернуть ситуацию в России с ног на голову. Дело в том, что российский лидер делает ставку на тлеющую длинную войну. Его основная борьба ведется также за то, чтобы сохранять страх перед Россией. Поэтому, как говорит советник главы ОП, он не поехал в Стамбул – потому что не хотел брать на себя никаких обязательств.

" Поведение России в Турции было ударом по репутации Соединенных Штатов. Москва вновь пренебрегла американскими предложениями. Более того, россияне демонстративно предполагали, что могут вести войну "вечно"", — добавил он.

Журналисты поинтересовались, почему Украина участвует в переговорном спектакле Путина. А здесь, как сказал советник главы ОП, есть определенное влияние партнеров.

"Наши партнеры, и прежде всего США, настаивают на разблокировании переговорного процесса. Мы должны играть в одной команде, потому что осознаем, что без поддержки Европы и США мы не справимся с этой войной. Тем более, что на многие поставки оружия из Европы должны предоставить специальное согласие американцы, потому что они являются производителями этого оружия", — сказал Подоляк.

В этом дипломатическом процессе Украина рассчитывает на определенные гарантии безопасности, среди которых в первую очередь противоракетная оборона, а также строительство ракетных баз.

"Также речь идет о размещении иностранных военных, например, на объектах критической инфраструктуры. Мы должны значительно увеличить собственное производство оружия, включая артиллерийские снаряды и боеприпасы. Важна также интеграция нашей армии с вооруженными силами стран Европы. Пока гарантийный пакет выглядит так", — добавил Подоляк.

Он отмечает, что замораживание войны в Украине без каких-либо гарантий со стороны Запада будет означать одно – Европе уже в ближайшее время придется готовиться к войне с Россией.

Ранее "Телеграф" писал, что государственный секретарь США Марко Рубио рассказал о перспективах мирных переговоров Украины и России в Турции, готовности Ватикана стать площадкой для диалога, санкции против России и возможной встрече российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.