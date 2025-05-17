Чекати доведеться довго: експерти розповіли, коли будуть наступні переговори України та Росії

Москва зараз не бачить сенсу у переговорах

Одним із підсумків зустрічі у Стамбулі, яка пройшла 16 травня, була згода України та Росії провести ще одну зустріч. Однак, швидше за все, вона пройде ще дуже не скоро.

Про це розповів військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак у коментарі DW. За його словами, Володимир Путін діятиме, як його навчали в КДБ — "якщо жертва починає брикатися, треба дотискати".

"Росіяни не готові розмовляти зараз, бо мають перевагу на фронті. Вони чудово усвідомлюють, що українці за 30 днів припинення вогню ще більше накопають укриттів, підготують більше дронів, і російські втрати будуть у рази більші", — сказав він.

За словами Ступака, поки на лінії фронту немає патової ситуації, росіяни офіційно говоритимуть ультиматумами та нарощуватимуть вимоги. Експерт наголосив, що спроби задобрити диктатора не спрацюють, тому бої продовжуватимуться навіть попри пропозиції адміністрації Дональда Трампа зняти санкції, спільно розробляти Арктику чи навіть визнати анексію Криму.

Ступак переконаний, що наступна розмова може відбутися вже восени після завершення літнього наступу окупантів.

Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень НІСД Іван Усс зазначає, що восени сідати за стіл переговорів росіян змусить не лише ситуацію на полі бою, а й ситуацію в економіці. За його словами, аналіз офіційних економічних показників РФ свідчить про наближення різкого обвалу вже до жовтня. Ось тоді, на думку експерта, Путін захоче говорити серйозно про припинення вогню, поступки та завершення війни.

Як повідомлялося раніше, американський президент Дональд Трамп дозволив Росії ухилитися від ультиматуму західних країн. Вона мала погодитися на припинення вогню або отримати жорсткі санкції. Однак тепер їх не введуть доти, доки Трамп не поговорить із Путіним.