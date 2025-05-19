А сили вистачить? Чи нападе Росія на Фінляндію та країни Балтії

Експерти оцінили ймовірність атаки Росії на країни НАТО

Росія активно нарощує військову присутність біля кордону НАТО, зокрема Фінляндії — нового члена Альянсу з 2023 року. Також є побоювання, що РФ може вторгнутись в країни Балтії. Механізм вторгнення у Литву, Латвію та Естонію Кремль відпрацьовував роками: фейки, провокації, "захист російськомовних" — стандартна схема.

Чи вірогідним є такий сценарій розвитку подій, як у вторгненні в Україну, "Телеграф" спитав військових експертів. Своїми думками поділилися Олег Старіков, військовий оглядач, експерт з питань сектору оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці, та Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ та чинний військовослужбовець.

Олег Старіков: "Наразі ескалація маловірогідна"

Олег Старіков вважає, що ескалація на півночі Європи наразі малоймовірна. Він пояснює, що для формування нового Ленінградського військового округу та належної підготовки військ Росії потрібно ще 3-5 років.

"Це не просто бригада. Це зовсім інший рівень підготовки офіцерів. Для того, щоб створювати Ленінградський військовий округ, їм потрібно ще роки 3-4, а може бути 5, щоб він був боєготовий", – зазначив експерт.

За словами Старікова, Росія наразі не має достатньо ресурсів для повномасштабного вторгнення на північному напрямку:

"Особовий склад звідки вони наберуть? Техніку звідки наберуть? Де вони їх розміщуватимуть? Де будуть розміщуватися роти, казарми, житло для офіцерів? Цього нічого немає", – пояснює фахівець.

Експерт підкреслює, що військові сили Фінляндії та інших північних країн чисельно поступаються російським, проте вони добре підготовлені до оборони в специфічних умовах. При цьому географічні особливості регіону створюють значні перешкоди для просування військ.

"У Фінляндії близько 10 тисяч військових, але основна сила – резервісти. В основному воюють, як у зимову війну – лижники, резервісти. Там не повоюєш колонами. Я був у Карелії, там болото, одна дорога, а ліворуч-праворуч ти просто не пройдеш", – додав Старіков.

На його думку, ескалація напруженості між Росією та країнами Балтії наразі також маловірогідна. Проте він не виключає можливості загострення ситуації в майбутньому через зростання напруженості в регіоні.

Місця розташування військових баз РФ на кордоні з Фінляндією

"Маловірогідно. Але це не означає, що його не буде завтра", — зазначає Старіков щодо можливого загострення військово-політичної обстановки в північній Європі, включаючи країни Балтії.

Експерт підкреслює, що Балтійські країни мають обмежені військові сили. Зокрема, в Естонії нараховується лише 6 тисяч військовослужбовців, а в Литві та Латвії — по 5 бригад, що недостатньо для ефективного протистояння потенційній російській агресії.

"Тому, якщо Європа зараз поставила задачу Прибалтики цим займатися, у них нічого не вийде. Росія їх з допомогою Північного флоту передавить", — стверджує експерт, відзначаючи, що Північний флот Росії є найпотужнішим у країні.

На думку експерта, для ефективного захисту Балтійських країн необхідне залучення військових сил Великої Британії, Франції чи Італії — це може призвести до ще більшої війни у Європі.

Іван Тимочко: "Путін розглядає Скандинавію як загрозу"

Іван Тимочко звертає увагу на те, що Росія давно готувалася до можливих конфліктів у арктичному регіоні, зокрема створювала арктичні бригади.

"Арктичні бригади створювалися для того, щоб бути готовими до боротьби за контроль над Арктикою. Чому? Тому що скандинавські країни, особливо зараз в умовах санкцій, видобувають нафту в арктичних умовах, яка йде на заміщення російської нафти, що потрапила під санкції", – пояснив Тимочко.

Експерт вважає, що загрозу для Росії становить насамперед виробничий потенціал скандинавських країн.

"Швеція і Фінляндія мають замкнутий цикл виробництва всієї зброї. Це важливо, і для Путіна це серйозна проблема. Зокрема, Швеція має всю номенклатуру зброї, необхідної для ведення сучасних бойових дій – виробляє все. Має інфраструктуру, фахівців, промислові об'єкти", – зазначив військовий.

За словами Тимочка, географічні умови Скандинавії створюють додаткові труднощі для потенційної агресії:

"З урахуванням географічних умов дуже багато об'єктів військово-промислового комплексу заховано під землею, а скандинавські країни загалом досить складні для прохідності військ", – додав він.

Фактори, що стримують агресію Росії

Експерти відзначають, що серед стримувальних факторів для Росії – відсутність належної підготовки військ для дій у складних кліматичних умовах та неготовність до можливої реакції НАТО.

Олег Старіков також звертає увагу на питання технічної готовності в екстремальних умовах. "Чи будуть стріляти М-16 при мінус 30? Не знаю. "Петріот" чи керовані ракети при мінусових температурах? Не знаю. Але АКМ (Автомат Калашникова — Ред.) стріляє при мінус 30".

Експерт наголошує, що Росія зосереджена наразі на війні проти України, а для відкриття нового фронту потрібні значні ресурси, яких зараз бракує.

Проте Іван Тимочко вважає, що загроза може різко зрости в разі припинення бойових дій в Україні:

"Якщо припиняться бойові дії в Україні, це різко може наростити загрозу. Путін прекрасно розуміє, що у нас тут все буде укріплено, окопано, а десь потрібно йому воювати. Пошук зовнішнього ворога для нього вкрай важливий".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що країни Балтії можуть не встигнути укріпити кордон з Росією. На будівництво оборонних рубежів заклали 10 років.