Прислуговує в церкві? Куди зник скандальний ексмер Харкова Добкін

Добкін рідко з'являється на публіці

Михайло Добкін — одіозний український політик. Певний час він був мером Харкова, головою Харківської облдержадміністрації і народним депутатом VIII скликання Верховної Ради. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, політик одягнув військову форму і назвав себе націоналістом. Також ми розповідали, куди зник зрадник України Володимир Сівкович.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, куди зник колишній мер Харкова і чим він займається зараз.

Що відомо про Михайла Добкіна

Добкін народився у 1970 році у Харкові. Навчався на факультеті цивільного права в університеті внутрішніх справ. Також опановував міжнародну економіку в економічному університеті. Пізніше він проходив службу у протиповітряній обороні Київського військового округу.

У 1990-1993 роках Добкін був приватним підприємцем. У 1993-1998 роках працював на виробничому підприємстві "Прогрес-90". Упродовж 1 року керував приватним підприємством "Інвестторгцентр". Був директором директор ТОВ "Орел" і "Іст Ойл Груп".

Михайло Добкін займався бізнесом, фото "Логос Україна"

У 1998-2002 роках Добкін був депутатом Харківської міської ради. Згодом Добкін став народним депутатом Верховної Ради. Він входив до 5 фракцій парламенту:

Єдина Україна;

"Демократичні ініціативи";

група "Центр";

СДПУ(о);

Партія регіонів.

Добкін був довіреною особою тодішнього кандидата у президенти Віктора Януковича у Харкові. У 2006-2010 роках він був мером Харкова, а після цього став очільником Харківської обласної державної адміністрації.

Добкін був мером Харкова, фото з мережі

У 2013-2014 роках Добкін критикував події Євромайдану. Він називав опозицію "виродками", а протестувальників — "веселими клоунами". Підтримував "Беркут" і пропонував зібрати кошти на лікування міліції, яка постраждала під час зіткнень з учасниками Майдану.

Добкін був співголовою "Українського фронту", який організував з’їзд депутатів південно-східних регіонів України. Учасники поставили під сумнів легітимність ВРУ та зазначили, що самі відповідатимуть за стан справ на Харківщині.

Добкін критикував Євромайдан, фото з мережі

У 2014 році Добкіна звільнили з посади голови ХОДА. Він балотувався у президенти, але не пройшов. Передвиборча програма кандидата у президенти передбачала відновлення зв'язків з Росією та покладання вини за анексію Криму на Україну.

За поданням Генпрокурора Михайла позбавляли недоторканності через підозри у махінаціях з землею. У 2018 році створив власну партію "Християнські соціалісти", але вона не отримала підтримки у суспільстві.

Добкін балотувався у президенти, фото з мережі

Скандальним було відео, де Добкін разом з Геннадієм Кернесом, який був тоді секретарем міської адміністрації, знімали передвиборчий ролик. Там вони вживали нецензурну лексику.

Добкін і Кернес

Де зараз Михайло Добкін

У 2022 році, коли Росія повномасштабно вторглась в Україну, Добкін показався у військовій формі та називав себе націоналістом. Депутат Ярослав Юрчишин подав запит, після чого виявилось, що колишній мер Харкова не служить ні в ЗСУ, ні в НГУ, ні у поліції.

Добкін показував себе у військовій формі, фото з його соцмереж

Добкін ніде не служив, скриншоти документів

У тому ж році політик раптово став дияконом Української православної церкви Московського патріархату. У мережі з'явилися кадри, як Добкіна висвячували у диякони.

Добкіна висвятили у диякони, фото УПЦ МП

У 2023 році Добкіна помітили на Великодньому богослужінні у храмі Благовірної цариці Тамари, що у Харкові. Один із парафіян попросив його передати на камеру побажання воїнам ЗСУ. Ексчиновник погодився.

"Щоб Господь оберігав і приніс перемогу нашій багатостраждальній країні, богохранимій Україні. Щоб усі повернулися живими та щасливими від того, що вони роблять для людей. За них моляться у кожному храмі – православному та не лише православному по всій країні", – заявив Добкін.

Добкін передавав побажання ЗСУ

У 2023 році Добкін також був присутнім на дні народження своєї доньки Алли. Вона більшість часу проживає за кордоном, а саме в Туреччині. Однак, де відбувалося святкування, невідомо.

Добкін з донькою Аллою, фото з її соцмереж

У 2024 році Добкіна знову бачили в одному з храмів УПЦ МП, коли він прислуговував священнику. Зокрема, колишній нардеп махав кадилом, що викликало неоднозначну реакцію мережі.

Добкін прислуговував священнику

У травні 2025 року стало відомо, що бізнес братів Добкіних підозрюють у пособництві Росії. Йдеться про те, що упродовж 2019–2021 років вони постачали продукцію з птиці за готівку на території псевдоформування "ЛНР". Також повідомляється, що компанії підпорядковані Добкіним, проводять фінансові операції "задля фінансування діяльності військових формувань країни-агресора".

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