Прислуговує в церкві? Куди зник скандальний ексмер Харкова Добкін
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Добкін рідко з'являється на публіці
Михайло Добкін — одіозний український політик. Певний час він був мером Харкова, головою Харківської облдержадміністрації і народним депутатом VIII скликання Верховної Ради. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, політик одягнув військову форму і назвав себе націоналістом. Також ми розповідали, куди зник зрадник України Володимир Сівкович.
"Телеграф" вирішив з'ясувати, куди зник колишній мер Харкова і чим він займається зараз.
Що відомо про Михайла Добкіна
Добкін народився у 1970 році у Харкові. Навчався на факультеті цивільного права в університеті внутрішніх справ. Також опановував міжнародну економіку в економічному університеті. Пізніше він проходив службу у протиповітряній обороні Київського військового округу.
У 1990-1993 роках Добкін був приватним підприємцем. У 1993-1998 роках працював на виробничому підприємстві "Прогрес-90". Упродовж 1 року керував приватним підприємством "Інвестторгцентр". Був директором директор ТОВ "Орел" і "Іст Ойл Груп".
У 1998-2002 роках Добкін був депутатом Харківської міської ради. Згодом Добкін став народним депутатом Верховної Ради. Він входив до 5 фракцій парламенту:
- Єдина Україна;
- "Демократичні ініціативи";
- група "Центр";
- СДПУ(о);
- Партія регіонів.
Добкін був довіреною особою тодішнього кандидата у президенти Віктора Януковича у Харкові. У 2006-2010 роках він був мером Харкова, а після цього став очільником Харківської обласної державної адміністрації.
У 2013-2014 роках Добкін критикував події Євромайдану. Він називав опозицію "виродками", а протестувальників — "веселими клоунами". Підтримував "Беркут" і пропонував зібрати кошти на лікування міліції, яка постраждала під час зіткнень з учасниками Майдану.
Добкін був співголовою "Українського фронту", який організував з’їзд депутатів південно-східних регіонів України. Учасники поставили під сумнів легітимність ВРУ та зазначили, що самі відповідатимуть за стан справ на Харківщині.
У 2014 році Добкіна звільнили з посади голови ХОДА. Він балотувався у президенти, але не пройшов. Передвиборча програма кандидата у президенти передбачала відновлення зв'язків з Росією та покладання вини за анексію Криму на Україну.
За поданням Генпрокурора Михайла позбавляли недоторканності через підозри у махінаціях з землею. У 2018 році створив власну партію "Християнські соціалісти", але вона не отримала підтримки у суспільстві.
Скандальним було відео, де Добкін разом з Геннадієм Кернесом, який був тоді секретарем міської адміністрації, знімали передвиборчий ролик. Там вони вживали нецензурну лексику.
Де зараз Михайло Добкін
У 2022 році, коли Росія повномасштабно вторглась в Україну, Добкін показався у військовій формі та називав себе націоналістом. Депутат Ярослав Юрчишин подав запит, після чого виявилось, що колишній мер Харкова не служить ні в ЗСУ, ні в НГУ, ні у поліції.
У тому ж році політик раптово став дияконом Української православної церкви Московського патріархату. У мережі з'явилися кадри, як Добкіна висвячували у диякони.
У 2023 році Добкіна помітили на Великодньому богослужінні у храмі Благовірної цариці Тамари, що у Харкові. Один із парафіян попросив його передати на камеру побажання воїнам ЗСУ. Ексчиновник погодився.
"Щоб Господь оберігав і приніс перемогу нашій багатостраждальній країні, богохранимій Україні. Щоб усі повернулися живими та щасливими від того, що вони роблять для людей. За них моляться у кожному храмі – православному та не лише православному по всій країні", – заявив Добкін.
У 2023 році Добкін також був присутнім на дні народження своєї доньки Алли. Вона більшість часу проживає за кордоном, а саме в Туреччині. Однак, де відбувалося святкування, невідомо.
У 2024 році Добкіна знову бачили в одному з храмів УПЦ МП, коли він прислуговував священнику. Зокрема, колишній нардеп махав кадилом, що викликало неоднозначну реакцію мережі.
У травні 2025 року стало відомо, що бізнес братів Добкіних підозрюють у пособництві Росії. Йдеться про те, що упродовж 2019–2021 років вони постачали продукцію з птиці за готівку на території псевдоформування "ЛНР". Також повідомляється, що компанії підпорядковані Добкіним, проводять фінансові операції "задля фінансування діяльності військових формувань країни-агресора".
Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Євген Нищук, який був "голосом Майдану". Він активно з'являється у публічному просторі.