Ситуація може повернутися в гірший бік для Кремля

Президент Росії Володимир Путін заявив про рішення створити так звану "буферну зону безпеки" вздовж українсько-російського кордону. Очільник Кремля зазначив, що Збройні сили РФ вже виконують це завдання. За його словами, йдеться про Курську, Брянську та Бєлгородську області. Ці області межують із Сумщиною, Чернігівщиною та Харківщиною.

Про це він повідомив під час наради з членами уряду 22 травня, йдеться у зведенні пресслужби Кремля. Для "Телеграфа" ситуацію прокоментував військовий оглядач Олег Старіков.

"Все вирішується не на полі бою, а у Білому Домі та Кремлі. Після розмови Путіна з Трампом останній відклав ухвалення рішень на 2-4 тижні – до кінця травня та початку червня". За словами експерта, саме в цей період стане зрозуміло, чи йдеться про зупинку бойових дій, чи про нову фазу літньої компанії.

Старіков вважає, що заявлена буферна зона може стосуватися насамперед Сумської та Харківської областей. "Те, що пов'язане з Харківською областю – проблема не дуже велика. Ось на Сумщині проблема буде велика. Виштовхнути їх буде проблематично. І це піде в рамках компромісів. Бо вони вже там до 9 км зайшли. Ось так звана буферна зона", – повідомив оглядач.

Експерт також згадав, що під час обговорень з американської сторони лунали пропозиції про взаємне відведення військ на 15 миль (близько 24 км) з обох боків. На його думку, така домовленість може створити серйозні ризики для українських міст – Сум, Харкова, Херсона та Запоріжжя, які опиняться в безпосередній близькості до лінії розмежування.

"Але росіянам доведеться від Покровська, Бахмута, тієї території, яку вони зайняли, їм теж доведеться відходити до Донецька", – нагадав він.

Старіков припустив, що питання контролю над такою зоною буде складнішим, ніж розв'язання проблем, пов’язаних із подачею води в Крим чи ситуацією навколо Запорізької АЕС.

"Знову ж таки, якщо піде лінією деескалації, то буде питання вирішуватися – будуть компроміси. Якщо піде по лінії ескалації, то все одно за місяць чи два повернеться в ту саму точку, але вже в гірших умовах для Кремля", – підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що після досягнення припинення вогню відновити бойові дії буде надзвичайно складно. Він також повідомив, що Україна нібито висловила готовність до створення демілітаризованої зони між позиціями українських та російських військ.

А от поблажливе ставлення президента США Дональда Трампа до російського лідера Володимира Путіна викликає здивування і залишається незрозумілим для багатьох спостерігачів. Ба більше, складається враження, що Путін успішно використовує Трампа у власних інтересах.