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Ситуація в Суджі ускладнюється? Де ЗСУ можуть створити буферну зону (карта)

Автор
Ігор Тимофєєв
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Автор
Суджа Курської області РФ
Суджа Курської області РФ. Фото Фото Getty Images

ЗСУ навряд чи покинуть Курську область, каже військовий оглядач

Коли ЗСУ починали операцію в Курській області РФ, у регіоні перебувало близько 10 тисяч російських військових. А зараз для протидії українським силам їхня кількість зросла до 60 тисяч.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, протягом семи місяців саме тут російська армія зазнала одних з найбільших втрат.

Більше думок військових експертів про ситуацію на Курщині читайте у публікації: ""Репетиція розпаду Росії": 4 головних уроки наступу ЗСУ на Курську область".

— Якщо в певні періоди найбільші втрати ворог ніс на Курахівському чи Покровському напрямках, то Курська область стабільно залишалася зоною, де російські війська втрачали багато солдатів і техніки, — каже вйськовий експерт.

На його думку, ще один важливий результат операції — вона змусила ворога сконцентрувати ресурси в Курській області та відвернути увагу від інших ділянок фронту в Україні. Це важливий фактор: ресурси знищувалися не на окупованих українських територіях, а на їхній власній землі. Ворог не здобував нових позицій – він просто втрачав живу силу та техніку на своїй території.

— Держава, яка втратила контроль над власними територіями, позбавляється права висувати ультимативні вимоги як Україні, так і іншим країнам, — говорить Коваленко.

За словами експерта, найближчим часом українські сили навряд чи покинуть Курську область повністю. Безумовно, ситуація в Суджі складна: через майже повне знищення міста оборону там утримувати важко.

— Хоча природний рельєф дозволяє створити певні оборонні лінії, міські бої у таких умовах є вкрай складними. Тому найближчим часом у Курській області, ймовірно, буде формуватися буферна зона на південь і південний захід від Суджі. Росіянам не вдасться швидко встановити контроль над цією територією – бої триватимуть, і вони змушені будуть витрачати на це ресурси, — вважає Коваленко.

Буферна зона Суджа карта
Буферна зона буде формуватися на південь і південний захід від Суджі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав: російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що армія РФ нібито просувається в Суджі, публікуючи відео з окремих районів міста. Проте просування окупантів офіційно не підтверджувалось. Також частину міста відокремлює річка, що може вплинути на наступальні дії росіян.

Теги:
#Курська область #Буферна зона #Олександр Коваленко #ЗСУ #Суджа