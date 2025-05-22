Ситуация может вернуться в худшую сторону для Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о решении создать так называемую "буферную зону безопасности" вдоль украинско-российской границы. Глава Кремля отметил, что Вооруженные силы РФ уже выполняют эту задачу. По его словам, речь идет о Курской, Брянской и Белгородской областях. Эти области граничат с Сумщиной, Черниговщиной и Харьковщиной.

Об этом он сообщил во время совещания с членами правительства 22 мая, говорится в пресс-службе Кремля. Для "Телеграфа" ситуацию прокомментировал военный обозреватель Олег Стариков.

"Все решается не на поле боя, а в Белом Доме и Кремле. После разговора Путина с Трампом последний отложил принятие решений на 2-4 недели – до конца мая и начала июня". По словам эксперта, именно в этот период станет понятно, речь идет об остановке боевых действий или о новой фазе летней компании.

Стариков считает, что заявленная буферная зона может касаться прежде всего Сумской и Харьковской областей. "То, что связано с Харьковской областью – проблема не очень велика. Вот на Сумщине проблема будет значительной. Вытолкнуть их будет проблематично. И это пойдет в рамках компромиссов. Потому что они уже там до 9 километров зашли. Вот так называемая буферная зона", – сообщил обозреватель.

Эксперт также упомянул, что во время обсуждений с американской стороны раздавались предложения о взаимном отводе войск на 15 миль (около 24 км) по обе стороны. По его мнению, такая договоренность может создать серьезные риски для украинских городов – Сум, Харькова, Херсона и Запорожья, которые окажутся в непосредственной близости от линии разграничения.

"Но россиянам придется от Покровска, Бахмута, вот от той территории, которую они заняли, им тоже придется отходить в Донецк", – напомнил он.

Стариков предположил, что вопрос контроля над такой зоной будет сложнее решения проблем, связанных с подачей воды в Крым или ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

"Опять, если пойдет по линии деэскалации, то будет вопрос решаться — будут компромиссы. Если пойдет по линии эскалации, то все равно через месяц или два вернется в ту же точку, но уже в худших условиях для Кремля", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что после достижения прекращения огня возобновить боевые действия будет чрезвычайно сложно. Он также сообщил, что Украина якобы выразила готовность создать демилитаризованную зону между позициями украинских и российских войск.

А вот снисходительное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину вызывает удивление и остается непонятным для многих наблюдателей. Более того, создается впечатление, что Путин успешно использует Трампа в собственных интересах.