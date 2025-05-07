Київ згодний на буферну зону на фронті? У Трампа пояснили деталі плану

У США кажуть, що після припинення вогню знову почати воювати дуже важко

Україна нібито готова на створення демілітаризованої зони між українськими та російськими військами. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.

Американський високопосадовець запропонував припинення вогню на поточних позиціях сторін. Про це він заявив в етері телеканалу Fox News.

"Тож українцям треба сказати: "Це – одна з тих ситуацій, що можуть змінюватися з часом". Якщо ви погоджуєтеся на припинення вогню на поточних позиціях, то та земля, яку ви контролюєте, за яку ви боролися – це ваша земля на цей момент", – наголосив Келлог.

За словами спецпредставника США, Україна готова відвести свої війська на 15 кілометрів, а Росія зробить те саме зі свого боку. Це створить 30-кілометрову буферну зону без військових дій, яку контролюватимуть війська "коаліції рішучих".

"Тобто створюється 30-кілометрова зона, яка чітко контролюється. Можна буде спостерігати, чи є порушення", – пояснив Келлог.

На думку американського представника, ключовим моментом може стати 30-денне припинення вогню. Він висловив переконання, що якщо перемир'я протримається місяць, його можна буде продовжити.

"І от якщо вдасться утримати це перемир'я протягом 30 днів – я справді в це вірю – тоді його можна буде подовжити. А як військовий я скажу: дуже важко знову розпочати конфлікт після припинення бойових дій. І я не думаю, що вони знову воюватимуть", – зазначив Келлог.

Спецпредставник також навів приклади Балтійських країн після Другої світової війни та об'єднання Німеччини, підкресливши, що політичні обставини можуть змінюватися з часом.

Де зараз проходить лінія вогню, за даними DeepState:

Межа Сумщини та Харківщини з Росією

Межа Харківщини та окупованої Луганщини.

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