Росіяни активізувалися на Харківському напрямку. Експерт оцінив, чи можливий великий наступ

Ворог постійно перегруповується — про що це свідчить, оцінив військовий експерт Павло Лакійчук

Російські війська намагаються перегрупувати свої сили на Харківському напрямку, проте їм бракує резервів для організації серйозних наступальних операцій. Ворог змушений постійно маневрувати підрозділами між різними ділянками фронту.

Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" капітан першого рангу Павло Лакійчук в етері телеканалу "Ми-Україна". Експерт зазначив, що бої тривають одразу на кількох напрямках у Харківській області.

"Ми маємо пам'ятати, що маємо протистояння і на Липцях (на північ від Харкова) і Вовчанський напрямок, і маємо бойові дії на Білгородщині, на Курщині", — пояснив Лакійчук.

Аналітик підкреслив, що росіянам не вистачає військових підрозділів для ведення активних бойових дій на всіх напрямках водночас. "Щобільше, у противника не вистачає резервів для забезпечення тих наступальних дій, які вже тривають", — додав він.

Що відбувається на північ від Харкова

Росіяни змушені постійно переміщувати свої війська з одної ділянки фронту на іншу. Такі дії свідчать про нестачу людських ресурсів у ворога.

Що відбувається на Вовчанському напрямку

"Можливі тактичні дії, і швидше за всього, відбудеться активізація, ми вже це бачимо, і на тих ділянках фронту, які здаються не дуже активними зараз, ворог намагається всюди намацати слабкі місця", — зауважив експерт.

Що відбувається на Білгородщині та Харківщині

Раніше "Телеграф" повідомляв, що військовий експерт пояснив, як захистити Київ від нового наступу РФ. Нова лінія має протягнутися на 500 кілометрів.