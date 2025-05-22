"Мир" на умовах Кремля: навіщо Росія знову говорить про зміну влади в Україні

Заяви РФ звучать все голосніше, але реальна мета не несе в собі нічого доброго

Після телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом російський президент Володимир Путін заговорив про меморандум про "можливий майбутній мирний договір". А невдовзі в Росії вже вигадали причину, як зірвати підписання — заявили, що нібито народ України має обрати нове керівництво для укладання того самого меморандуму.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що насправді може стояти за такими заявами РФ, і навіщо це робиться саме зараз. Про це наше видання запитало експертів.

За їхніми словами, країна-агресор продовжує багаторічні зусилля щодо створення умов для делегітимізації вищих посадових осіб та органів державної влади в Україні.

Що заявили у Росії

Директор правового департаменту Міністерства закордонних справ Росії Максим Мусіхін заявив, що українці мають нібито обрати нове керівництво країни для підписання меморандуму із РФ. Він сказав, що голова Верховної Ради може не підійти на роль підписувача, а президент України Володимир Зеленський начебто нелегітимний.

"Важливо те, чий підпис (на документах — Ред.), тому що зараз нинішній їхній керівник уже давно втратив навіть внутрішню легітимність, не те що зовнішній. Відповідно, можуть бути проблеми з дійсністю будь-якого договору, який підписується такою особою", — заявив він.

При цьому Мусіхін прямим текстом каже, що нібито Володимир Зеленський не підходить на роль підписувача.

"Треба, щоб український народ у вільному волевиявленні визначив свого нового керівника. Тоді буде легітимний підписант. А зараз йдеться про якісь внутрішні вимоги української конституції. За ідеєю, якщо формально дивитися, це у голови парламенту (Руслана Стефанчука — Ред.) якісь повноваження щодо підписання. Чи дозволять йому це робити всередині своєї країни — велике питання", — заявив Мусіхін.

Думки експертів

Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик у коментарі "Телеграфу" сказав, що такі заяви країни-агресора спрямовані на те, щоб посіяти хаос усередині країни та підірвати довіру до влади.

— Заяви окремих представників країни агресора про необхідність проведення виборів в Україні під час дії воєнного стану — це продовження багаторічних зусиль зі створення умов для делегітимізації вищих посадових осіб і органів державної влади України з метою дестабілізації внутрішньої ситуації в нашій державі та уникнення відповідальності за зрив мирних перемовин і продовження війни – каже він.

Заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Андрій Магера також висловив "Телеграфу" свою думку щодо цієї ситуації. Він зазначає, що вибори в Україні можливі в тому випадку, коли можна буде гарантувати та дотримуватись конституційних принципів виборчого права учасників виборів, рівного прямого виборчого права та єдності голосування.

— Цих моментів під час дії воєнного стану просто неможливо дотримуватись під час проведення виборів в Україні. Тому цілком очевидно, що після зникнення цих обставин, після припинення дії воєнного стану, безумовно, Україна буде готова до того, щоб готуватися до виборчого процесу в Україні як президента, так і парламенту, — пояснює Магера.

Щодо самої Російської Федерації, як підкреслив експерт, то після того, як у 2018 році так звані вибори президента Російської Федерації відбулися вперше на окупованих територіях, тобто в Автономній республіці Крим та місті Севастополь, і говорити про легітимність Путіна як глави Російської Держави не має сенсу.

— Тим більше ситуація повторилася 2024 року, де також окупаційна російська держава включила до виборчих дільниць також і ті, що знаходяться на території не лише Криму та Севастополя, а й Донецької, Луганської областей, Херсонської та Запорізької областей. Тому однозначно українська сторона має звертати увагу на ці моменти та говорити про них відверто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після розмови з Трампом 19 травня Путін заявив, що припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей. У меморандум між Києвом та Москвою можуть увійти питання припинення вогню та принципи врегулювання. В Україні у відповідь клацнули Кремль по носу, заявивши, що припинення вогню не буде – щоправда, зробивши це неофіційно, заявивши експертів і політиків.

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Трампом після його розмови з Путіним. За його словами, було порушено питання готовності США до більш серйозних кроків щодо Росії, на кшталт запровадження санкцій. Однак пізніше Трамп зробив заяву, що відмовляється вводити нові санкції проти Росії – йому, мовляв, видніше, що робити. Також Трамп вкотре наробив сумнівних заяв про Україну.