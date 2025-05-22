Так виглядає страх Путіна: до Кремля зігнали військову техніку, відома причина (відео)

Росіяни панікують та закривають аеропорти

У центрі Москви посилили заходи безпеки на тлі безпрецедентного за останні місяці удару безпілотниками по території Росії. Зокрема, на Великому Кам’яному мосту, неподалік Кремля, розміщено техніку з комплексами радіоелектронної боротьби.

За інформацією російських видань, аналогічні машини з’явилися і на Великому Москворецькому мосту. Як зазначають очевидці, в районі Кремля також відключили мобільний інтернет.

За офіційними даними російських відомств, за останню добу над Москвою було збито 63 безпілотники, а загалом над територією Росії – понад 300. Мер Москви Сергій Собянін також підтвердив інформацію про атаки та о 16:30 заявив про ще два збитих над російською столицею безпілотники.

Повернулися і обмеження на роботу аеропортів – зокрема з 14:00 не працює аеропорт Домодєдово.

Кремль є не лише офіційною резиденцією президента Росії, але й місцем проведення урочистих заходів, зокрема нагороджень військових, задіяних у війні проти України. Масовані атаки ЗСУ, включно з нічною 21 травня, відновилися після категоричної відмови Кремля від перемир’я.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що американська розвідка зафіксувала розширення російського ядерного арсеналу шляхом розробки нових ракет класу "повітря-повітря" з ядерними бойовими частинами. Ці ракети призначені для використання винищувачами та потенційно становлять додаткову загрозу для ворожої авіації. Водночас зазначається, що подібні розробки не є новим явищем для Росії.