В Україні зафіксували випадок вкрай небезпечної хвороби. Її завезли з Африки

Особливо небезпечною хвороба є для дітей, вагітних жінок та людей з ослабленим імунітетом

Малярія виявлена в Україні — випадок захворювання зареєстрували у Вінницькій області. Захворіла жінка, яка раніше перебувала на острові Занзібар.

Як повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб, екстрене повідомлення від КНП "Немирівська міська лікарня" про підозру на малярію у жінки він отримав 14 травня. Після досліджень аналізів крові діагноз підтвердився. Встановили вид збудника – малярія "Plasmodium falciparum".

Лікар-паразитолог провів епідеміологічне розслідування та зібрав всю інформацію про хвору. Виявилося, що вона була на острові Занзібар. Зараз жінка проходить лікування, її стан задовільний.

Малярія – це небезпечне для життя інфекційне захворювання

Вона передається через укуси інфікованих комарів роду Anopheles. Зараз в Україні не фіксуються місцеві випадки передачі малярії. Однак завезені випадки інфікування реєструються щорічно.

Симптоми малярії зазвичай з’являються через 10–15 днів після укусу інфікованого комара. Серед них:

лихоманка з циклічним характером

пітливість і озноб

головний біль

м’язовий біль

нудота, блювання

слабкість

Чим небезпечна малярія

Без своєчасного специфічного лікування малярія може призвести до серйозних ускладнень. Серед них церебральна малярія, анемія, дихальна недостатність, і навіть смерть. Особливо небезпечним це захворювання є для дітей, вагітних жінок та людей з ослабленим імунітетом.

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